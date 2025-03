Deciso il futuro di Conte: c’è l’annuncio di Pedullà

Nel bel mezzo della lotta scudetto Antonio Conte avrebbe preso una decisione importante in merito al suo prossimo futuro.

Niente ancora di ufficiale, anche perché la posta in palio è troppo importante ed è giusto che tutta l’attenzione sia rivolta a questa, ma dalle parti di Castelvolturno non si fa altro che parlare di questo. A confermare la posizione del salentino il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, che intervenuto sul proprio canale YouTube ha fatto ulteriore chiarezza sul futuro dell’allenatore del Napoli, che ha ancora questi mesi di stagione a disposizione per entrare per sempre nella storia, e nel cuore, del Napoli.

Antonio Conte ha preso la sua decisione

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Antonio Conte, finito al centro di una serie di discorsi che lo vedrebbero lontano da Napoli e dalla panchina azzurra a partire dalla prossima stagione. Dietro un’eventuale separazione ci potrebbe essere il fallimento dello scorso calciomercato invernale, che inevitabilmente ha inciso, ed inciderà ancora, nella corsa al tricolore.

Le ultime uscite in conferenza stampa dello stesso Conte hanno fatto poi storcere il naso all’ambiente azzurro, che potremmo dire non aver condiviso del tutto il timing con il quale il salentino ha deciso di far sorgere tutti questi dubbi in merito al suo futuro, che a dirla tutta sembrerebbe essere già bello che definito.

Stando al collega ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, infatti, al momento il salentino non avrebbe alcuna intenzione di lasciare Napoli, anche perché ha un contratto fino al 30 giugno 2027. E vuoi la situazione contrattuale in atto, e vuoi il fatto che la squadra sia in piena lotta per lo scudetto, Conte non si trova neanche nelle condizioni di poter decidere diversamente, motivo per il quale tutte le notizie uscite in queste settimane sono state definite delle mere “fantasie” da Pedullà.

La verità dietro le voci su Antonio Conte

Alfredo Pedullà ha fatto chiarezza sul futuro di Antonio Conte: ad oggi resta a Napoli. Non ci sono i margini per decidere diversamente, non solo perché gli azzurri sono ancora in piena corsa per lo scudetto, ma anche perché il salentino è legato al club di De Laurentiis con un contratto fino al 30 giugno 2027 che non gli permetterebbe di prendere alcuna decisione in merito al suo futuro al 2 (3 oggi, ndr) di marzo.

I casting di Juventus e Milan, continua Pedullà, potrebbero anche esserci stati, ma conoscendo il numero uno del Napoli non lascerà andare così facilmente il suo allenatore, lui che per fare firmare Sarri con il Chelsea solo dopo aver ceduto ai Blues Jorginho per 60 milioni di euro. Insomma, da qui ai prossimi mesi potrebbe succedere di tutto, con lo stesso Conte che potrebbe cambiare prospettiva e decidere di cambiare area dopo appena un anno, ma per Pedullà le cose in panchina potrebbero rimanere così anche nella prossima stagione.