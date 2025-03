Napoli: fatta per il primo acquisto, affare da 10 mln

Manna continua a lavorare per individuare i rinforzi giusti a Conte. E uno dei colpi potrebbe essere chiuso già nei prossimi giorni

Il pareggio contro l’Inter ha permesso al Napoli di continuare a restare in piena lotta per lo Scudetto. Una volata finale che i partenopei vogliono giocarsi al meglio per provare a realizzare un sogno importante. Naturalmente a Castel Volturno si sta pensando con attenzione anche alla prossima stagione. I partenopei disputeranno la Champions League e Conte sarà chiamato ad ampliare le rotazioni.

Per questo motivo i partenopei devono rinforzare le seconde linee. Le idee sono molto chiare in casa Napoli e una operazione di calciomercato potrebbe essere conclusa in davvero poco tempo. I partenopei sono pronti a definire l’affare per una cifra intorno ai 10 milioni di euro e vedremo se alla fine Manna opterà per regalare il giocatore a Conte oppure magari si andrà su obiettivi differenti rispetto a quanto detto in precedenza.

Calciomercato Napoli, definito il primo colpo: i dettagli

Il Napoli sta lavorando in maniera intensa sul calciomercato. L’obiettivo di Manna è quello di dare a Conte dei giocatori importanti per cercare di alzare il livello della rosa. Ma non sono assolutamente escluse delle conferme dei giocatori attuali e uno potrebbe diventare di proprietà degli azzurri magari già nei prossimi giorni.

Secondo le informazioni di Area Napoli, Manna potrebbe decidere di andare a riscattare Billing. Il centrocampista, autore del pareggio contro l’Inter, sta crescendo ed è stato capace di adattarsi alla perfezione come vice Anguissa. Ha una fisicità importante e la sua duttilità potrebbe consentire ai partenopei di avere una imprevedibilità maggiore. Il Bournemouth chiede 10 milioni per cederlo in via definitiva e vedremo se il Napoli deciderà di spendere questa cifra nel prossimo calciomercato oppure si deciderà di fare un passo indietro e andare su obiettivi differenti.

Sicuramente Billing rappresenta una delle novità importanti e più belle del calciomercato invernale del Napoli. Con il lavoro il giocatore è riuscito a guadagnarsi la stima di Conte ed ora è pronto a insidiare anche i big. Naturalmente siamo nel campo delle valutazioni e Manna deciderà di attendere la fine del campionato per decidere se andare a riscattare il giocatore. Vedremo cosa succederà, ma il danese sta dimostrando di poter continuare a stare in azzurro.