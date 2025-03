Di Lorenzo non ci sta e sbuffa: “È stato complicato”

Nel post partita di Napoli-Inter il capitano dei partenopei Giovanni Di Lorenzo ha esternato tutto il suo rammarico.

Tornare a casa con un punto dalla sfida scudetto contro i campioni d’Italia in carica è oro colato per la formazione di Antonio Conte, soprattutto per le condizioni con le quali approcciava a questa sfida, eppure il 22 partenopeo non c’è stato assolutamente. Voleva qualcosa di più evidentemente, da sé stesso e dai suoi compagni di squadra, anche se non si può dire che non è stato fatto il massimo.

“È stato complicato”, è questa la dichiarazione chiave dell’intervento post partita di Di Lorenzo, alla fine dei conti non del tutto soddisfatto. Svelato per cosa.

Di Lorenzo rammaricato sbuffa nel post partita di Napoli-Inter

Il Di Lorenzo di questa stagione è un calciatore completamente diverso rispetto alla scorsa. La cura Conte è quella che ha più funzionato sul capitano del Napoli, anche perché il 22 azzurro è tornato ad essere quel terzino affidabile non solo in fase di spinta, ma anche soprattutto lì dietro, dopo che l’anno scorso si è reso protagonista di una serie di interventi e situazioni piuttosto rivedibili.

Oltre a questo Di Lorenzo è tornato ad essere leader, e le dichiarazioni nel post partita di Napoli-Inter lo dimostrano. Okay il pareggio agguantato meritatamente quasi allo scoccare del 90esimo minuto, okay una prestazione di livello nonostante una formazione fortemente rimaneggiata dagli infortuni, ma la squadra di Simone Inzaghi non ha dimostrato tutta questa superiorità pronosticata, ed anzi, il Napoli avrebbero potuto portare a casa anche la vittoria se non fosse stato per un Doveri rivedibile ed un super Martinez, che in più occasioni ha salvato la porta in maniera impeccabile.

Ed è proprio per questo che nel post partita Di Lorenzo si è mostrato essere piuttosto rammaricato. Certo, si è detto comunque felice per il punto conquistato, ma il capitano del Napoli voleva e pretendeva qualcosa di più, anche perché i partenopei l’avrebbero e come meritato. A riportarlo è questa mattina Il Corriere dello Sport.

“È stato difficile”: annuncio di Di Lorenzo

In compagnia dell’MVP del match Stanislav Lobotka Giovanni Di Lorenzo è intervenuto ai microfoni di Diletta Leotta per DAZN. Il capitano del Napoli ha commentato non solo la stoica partita sua e dei suoi compagni di squadra, ma anche l’ultimo periodo in campionato dove la formazione partenopea ha addirittura avuto un rendimento da retrocessione perdendo anche la vetta della classifica.

Ed è in questi casi che si dimostra la leadership, e Di Lorenzo ha passato a pieni voti quest’esame. Il 22 azzurro si è fatto un esame di coscienza definendo “difficile“, neanche “complicato” il mese di febbraio per il Napoli in Serie A. Ovviamente a dirlo non è (solo) il capitano partenopeo ma proprio i numeri, aberranti se consideriamo il fatto che questa squadra è in piena lotta per lo scudetto. Basti pensare che Conte in carriera non ha mai registrato un filotto di risultati negativi così lungo, anche perché 4 punti conquistati in 5 partite sono veramente pochi. Chissà se il pareggio contro l’Inter non possa dare sprint e fiducia a questo Napoli, che mai come ieri sera ha dimostrato di potersela giocare con tutti.