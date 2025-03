Napoli-Inter: infortunio grave, lungo stop

Piove sul bagnato dopo il big match di ieri. Per un giocatore il problema non è assolutamente di poco conto e si teme un recupero lungo

Napoli ed Inter si dividono la posta e portano a casa un punto che lascia aperta la lotta Scudetto. Le due squadre continuano ad essere divise da un solo punto e la strada per la fine del campionato è molto lunga. La sensazione è che il campionato possa essere deciso dai singoli dettagli gli infortuni si candidano ad essere fondamentali nella corsa.

Per un giocatore le notizie non sono buone. L’infortunio, infatti, rischia di essere più grave del previsto e per questo motivo la possibilità è quella di un recupero lungo. Servirà aspettare i controlli e le prossime ore per avere un quadro più chiaro e capire se alla fine potrà essere a disposizione del tecnico oppure no. Naturalmente la speranza è che si possa comunque avere delle buone notizie per tirare un sospiro di sollievo e affrontare le partite con una rosa ampia.

Napoli-Inter: grave infortunio, i tempi di recupero

Il Napoli è assolutamente in piena corsa per lo Scudetto e la speranza di Conte è che si possa riuscire a giocarsi le proprie carte senza dover fare i conti con i problemi fisici. Lo stesso si augura Simone Inzaghi, ma le notizie non sono assolutamente positive per quanto riguarda le condizioni di un giocatore. Il quadro più chiaro si avrà nelle prossime ore e solo dopo i controlli medici si potrà capire meglio cosa succederà.

A preoccupare sono le condizioni di Dimarco. L’esterno è uscito dal campo per un problema fisico e i dubbi saranno sciolti solamente nelle prossime ore. La speranza da parte di Inzaghi è quella di poter riuscire a contare sul giocatore il prima possibile, ma le sensazioni non sono assolutamente positive. “Il rischio è quello di perderlo fino al 29 marzo“, il pensiero di Tancredi Palmieri.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Bisognerà attendere le prossime ore per avere un quadro più chiaro sulle condizioni di Dimarco. Naturalmente la speranza da parte di Inzaghi è che il giocatore possa rientrare il prima possibile vista anche l’emergenza che c’è in quel ruolo. Ma il pericolo è che si possa dover fare i conti con una assenza lunga e magari decisiva nella corsa Scudetto.