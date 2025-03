Napoli: non solo Garnacho, altro affare con lo United

Il Napoli potrebbe piazzare un doppio colpo dal Manchester. Le parole di Amorim sono state molto chiare e presto avremo un quadro più chiaro

L’asse Napoli-Manchester United potrebbe diventare più caldo anche la prossima estate. L’affare McTominay ha sicuramente fatto sorridere i partenopei, che ora sperano di poter chiudere un’altra operazione di livello. Siamo naturalmente nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà nei prossimi mesi. Le parole di Amorim sono molto chiare e quindi in diversi lasceranno i Red Devils al termine della stagione.

Il Napoli ci pensa e valuta la possibilità di piazzare un colpo di assoluto livello. In questo momento si stanno facendo tutte le riflessioni del caso per cercare di individuare i rinforzi giusti. E c’è un giocatore del Manchester United, oltre a Garnacho, che potrebbe davvero fare a caso dei partenopei in ottica calciomercato estivo. Le valutazioni sono in corso e presto si scioglieranno i dubbi sul come muoversi in futuro.

Calciomercato Napoli: colpo dallo United, le ultime

I rapporti tra il Napoli e il Manchester United sono ottimi e quindi non è da escludere che si possa chiudere una nuova operazione di calciomercato. I Red Devils nei prossimi mesi rivoluzioneranno la rosa e quindi sono diversi i giocatori che saranno messi in uscita per cercare di andare a trovare maggiore spazio d’altra parte e i partenopei sono pronti a fare un tentativo.

Secondo le informazioni, il Napoli potrebbe decidere di affondare il colpo per Maguire. I partenopei sono alla ricerca di un profilo come il centrale inglese e sappiamo che Conte sarebbe assolutamente favorevole a compiere una operazione simile durante il prossimo calciomercato estivo. Naturalmente al momento è una semplice ipotesi e bisognerà attendere le settimane di luglio per avere un quadro più chiaro e capire se il difensore potrà essere davvero il giocator e giusto per alzare il livello della rosa.

Naturalmente Maguire non è l’unico nome che potrebbe interessare del Manchester United nel prossimo calciomercato e vedremo alla fine cosa succederà e chi la spunterà. La volontà del Napoli è comunque quella di riuscire a rinforzare la rosa a disposizione di Conte e il fatto che dal club inglese ne usciranno diversi è assolutamente positivo. A questo punto non ci resta che attendere l’estate per capire alla fine quali saranno le mosse da parte del tecnico.