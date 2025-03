Napoli: riscatto e cessione, Zanoli in una big italiana

Il terzino sembra essere ad un passo a lasciare i partenopei e potrebbe diventare uno dei rivali degli azzurri in chiave Scudetto

Il Napoli potrebbe ottenere diverse entrate dai riscatti nel prossimo calciomercato. Natan e Caprile sono due dei calciatori destinati a lasciare i partenopei in via definitiva in estate. Ma a loro si aggiungerà anche Zanoli. Come ricordato da Tuttosport, il Genoa ha l’obbligo di acquisto in caso di salvezza e a questo punto Manna avrà nelle casse sette milioni in più da spendere per andare a rinforzare la rosa a disposizione di Conte.

Ma le strade di Zanoli e del Napoli potrebbero ancora incontrarsi come avversari nella lotta Scudetto. Sempre secondo il quotidiano torinese, una big avrebbe messo l’esterno nel mirino in vista del calciomercato estivo. Al momento si è nel campo delle ipotesi, ma il giocatore piace e quindi vedremo se alla fine un tentativo lo sarà fatto oppure no. Da capire anche se sbarcherà da subito in Prima Squadra o si farà un ragionamento differente.

Calciomercato Napoli: Zanoli in una big, i dettagli

Al momento la certezza è rappresentata dalla cessione di Zanoli al Genoa. Il Grifone ha l’obbligo di riscatto dal Napoli in caso di salvezza e l’obiettivo è ad un passo. I liguri, quindi, dovranno spendere una cifra intorno ai 7 milioni per acquistare l’esterno. Soldi che entreranno nelle casse dei partenopei e saranno utilizzati quasi certamente per andare a rinforzare la rosa a disposizione di Conte.

Ma Zanoli potrebbe non restare al Genoa. La Juventus lo avrebbe messo nel mirino in vista del prossimo calciomercato. Giuntoli lo conosce molto bene e il giocatore potrebbe ripetere lo stesso percorso fatto da Cambiaso. Le caratteristiche sono molto simile e il piano dei bianconeri di scommettere sui giovani consentirebbe all’esterno di trovare anche spazio e di rilanciarsi in una big dopo l’esperienza con il Napoli non andata nel migliore dei modi.

Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Bisognerà capire se la Juventus davvero deciderà di puntare su Zanoli e come si comporteranno i bianconeri. Non è da escludere che si decida di lasciarlo in prestito per un altro anno. Di certo in caso di arrivo a Torino, l’esterno sfiderà il Napoli nella lotta Scudetto e potrebbe prendersi una bella rivincita. Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi e quali saranno le scelte.