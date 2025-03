Napoli, due errori di Conte: l’attacco dell’ex calciatore

Antonio Conte è stato entusiasta della prestazione del Napoli contro la capolista Inter. Pochi minuti fa è arrivata la critica dell’ex calciatore italiano per le sue scelte

L’allenatore del Napoli ha confermato il 3-5-2 inserendo dal primo minuto lo scozzese Gilmour a centrocampo con Lobotka e McTominay ai suoi lati. Spunta la critica mossa nei confronti di Antonio Conte dopo la prestazione convincente degli azzurri contro la capolista Inter: scopriamo tutti i dettagli.

Saranno settimane intense in casa Napoli per continuare a cullare il sogno Scudetto. Una prestazione eccellente da parte di Lukaku e compagni che ha ridato entusiasmo alla piazza partenopea: ora saranno undici finali per conquistare il titolo, ma il percorso è sempre ricco di difficoltà. Spunta la nuova mossa a sorpresa per puntare in alto: subito è arrivata la critica dell’ex attaccante italiano che ha voluto porre l’attenzione su un aspetto.

Napoli, la critica contro Conte: la verità sulle sue scelte

Come svelato da Francesco, detto Ciccio, Graziani ai microfoni di Radio Sportiva Conte ha sbagliato ad inserire soltanto ora Gilmour e Billing: “Sono due ottimi calciatori. Finora ha commesso due errori, ha dato poco spazio a loro due“. La verità è che con Anguissa a disposizione, è sempre molto difficile ritagliarsi lo spazio utile. Ora lo scozzese scenderà in campo ancora da titolare contro la Fiorentina per sostituire al meglio l’infortunio a centrocampo.

Conte cercherà di recuperare anche Neres il prima possibile: il talentuoso giocatore brasiliano è ai box per infortunio, ma potrebbe farcela per la trasferta di Venezia. Gli azzurri continuano a crederci per lo Scudetto, soprattutto dopo il pareggio collezionato al Maradona contro la capolista Inter. Undici finali per trionfare ancora in Serie A, ma Inter ed Atalanta non mollano la presa: occhio anche alla Juventus che tornerà in corsa in caso di vittoria contro l’Hellas Verona nel posticipo di lunedì sera.

Billing e Gilmour saranno così due pedine importanti per Antonio Conte in vista del rush finali: due veri ‘acquisti’ per mirare sempre più in alto anche grazie ad un calendario favorevole sulla carta. L’Inter sarà impegnata anche in Champions e in Coppa Italia, mentre l’Atalanta dovrà affrontare ancora Juventus ed Inter per due scontri diretti molto ostici nelle prossime settimane. Conte vuole regalare una nuova gioia ai propri tifosi che hanno spinto fino alla fine la squadra al Maradona contro la capolista Inter.