Napoli, errore Meret: la nuova polemica con Dimarco

Meret è stato coinvolto in una nuova polemica dopo il gol subito durante il big match contro l’Inter. Subito Dimarco ha voluto calmare le acque: ecco la verità

Il portiere del Napoli è stato poco impegnato durante la sfida contro la capolista Inter, ma in tanti l’hanno criticato per la barriera posizionato sulla punizione di Dimarco. Lo stesso compagno di Nazionale, autore di un gol capolavoro, ha voluto subito spegnere le polemiche anche in conferenza stampa.

Spesso in Italia non viene apprezzato il bello, ma si sottolineano sempre gli errori. Ancora una volta è scattata la polemica dopo la punizione da urlo di Dimarco: il Maradona si è ammutolito di fronte a tanta bellezza. Nel post-partita il laterale dell’Inter si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti: spunta la polemica con Meret coinvolto. L’Inter non è riuscita a collezionare i tre punti al Maradona dopo una prestazione deludente di Thuram e compagni: Inzaghi cercherà di tornare alla vittoria già a partire dalla prossima sfida contro il Monza.

Napoli, scintille in conferenza: Dimarco ha precisato un dettaglio

Dopo la punizione capolavoro di Dimarco, tanti tifosi si sono chiesti: “Merito del nerazzurro o Meret ha sbagliato a disporre la barriera?” Sul posizionamento dei giocatori azzurri il laterale nerazzurro ha subito esclamato: “Ma che domanda è? Non poteva fare nulla, la barriera era stata messa bene”. Poi ha aggiunto senza tanti giri di parole: “Ho cercato di metterla di lato e così è passata”.

Il Napoli continua a sognare in grande dopo il pareggio collezionato contro la prima della classe. Una prova di forza degli azzurri che ha ridato entusiasmo alla piazza partenopea: fortunatamente il gol di Billing è arrivato nei minuti finali evitando una sconfitta immeritata. Conte ora cercherà di caricare i suoi in vista della sfida contro la Fiorentina per continuare a cullare il sogno Scudetto.

Dimarco ha voluto difendere così il suo compagno di Nazionale, Alex Meret, che è sempre stato giudicato negativamente ad ogni minima incertezza. Il portiere friulano è esente da colpe: bisognerebbe soltanto fare tanti applausi alla punizione capolavoro del laterale dell’Inter. L’Italia targata Luciano Spalletti può dormire sogni tranquilli con tanti italiani di spessore internazionale, come Bastoni e Buongiorno, due difensori protagonisti al Maradona nella sfida Scudetto. Ecco la verità di Dimarco che ha spento ogni polemica.