Napoli, rivoluzione per Conte: cambia ancora modulo

Il Napoli continua a sognare in grande dopo il pari conquistato contro l’Inter. Spunta la nuova mossa a sorpresa di Antonio Conte per tornare alla vittoria

Un pari che dà tanto entusiasmo alla piazza partenopea. Un risultato davvero molto interessante per il rush finale con l’Inter per la corsa Scudetto: gli azzurri ora continuano a crederci ancora più di prima. Ora spunta la nuova strategia di Antonio Conte in vista della trasferta contro la Fiorentina: ecco la verità.

Nel corso degli anni Antonio Conte è diventato eclettico cambiando sistema di gioco di partita in partita. In passato era molto ancorato ad un modulo fisso, ma l’allenatore del Napoli ha studiato davvero tanto per riportato la squadra azzurra in alto. Un’altra prova da urlo da parte di Lukaku e compagni: ora ci saranno undici finali tutte da vivere intensamente per far diventare concreto il sogno Scudetto.

Napoli, la mossa a sorpresa di Conte: la nuova pazza idea

Secondo le ultime indiscrezioni, il Napoli è già proiettato al prossimo match di campionato contro la Fiorentina. Il Napoli è raggiante dopo la prova convincente contro la capolista Inter, Conte potrebbe anche cambiare sistema di gioco passando al 4-3-3. Olivera ha collezionato nuovamente minuti in vista della prossima gara contro la formazione viola. Politano potrebbe agire nel suo ruolo con lo spostamento di Spinazzola proprio come all’andata al Franchi.

Conte è intenzionato a recuperare il prima possibile anche David Neres: il brasiliano sarà a completa disposizione per la trasferta di Venezia, mentre Anguissa tornerà titolare dopo la sosta per l’altro big match contro il Milan al Maradona. A centrocampo sarà confermato ancora una volta Gilmour: lo scozzese è stato davvero utile nelle due fasi con il doppio play insieme a Lobotka. In questo modo McTominay ha agito come trequartista inserendosi senza palla per uscire dalla pressione dell’Inter.

Il ritorno al 4-3-3 sarebbe utile per ritornare a mettere Politano nelle condizioni di incidere, ma Raspadori partirebbe così dalla panchina. Ci sarà ancora una settimana per pensare alla miglior soluzione possibile, ma ora il Napoli ci crede davvero tanto per tornare alla vittoria dopo un mese di febbraio terribile. Il pari contro l’Inter capolista dà tanto entusiasmo per il prosieguo della stagione: Conte continua a pensare ad ogni strategia utile per riportare in alto il Napoli. Tutto può cambiare improvvisamente nel calcio.