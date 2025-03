Conte lascia Napoli: arriva insieme al nuovo direttore sportivo

L’esperienza di Antonio Conte sulla panchina del Napoli potrebbe clamorosamente finire al termine di questa stagione.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’allenatore salentino si metterebbe alla guida di una storica rivale dei partenopei ricreando uno storico tandem insieme al direttore sportivo, che entrerebbe in carica proprio insieme all’ex Juventus. Ovviamente è piuttosto prematuro parlare di affare fatto, ma la strada intrapresa sembrerebbe essere quella giusta, anche perché le ultime uscite in conferenza stampa di Antonio Conte hanno fatto sorgere più di qualche dubbio in merito alla permanenza del salentino all’ombra del Vesuvio.

Se poi ci mettiamo che il dirigente in questione è uno dei suoi più grandi amici nel mondo del calcio, potremmo anche arrivare a pensare che questo scenario è più che plausibile.

Conte cambia squadra insieme al ds

Il futuro di Antonio Conte sembrerebbe essere lontano da Napoli. Nonostante un contratto finto al 30 giugno 2027, soprattutto in caso di scudetto il salentino potrebbe liberare l’armadietto di Castevolturno e cominciare subito una nuova avventura in carriera.

Niente di confermato, ma le ultime dichiarazioni in conferenza stampa hanno fatto sorgere più di qualche dubbio in merito alla sua permanenza in azzurro. È dunque un caso che queste siano arrivate proprio quando sono uscite fuori alcune notizie relativo all’interessamento di un’altra grande di Serie A? Domanda lecita, soprattutto se si considera anche il fatto che il nome di Conte sarebbe stato affiancato a quello di un grande direttore sportivo, che proprio come il salentino sarebbe un grande obiettivo della dirigenza.

Stando a quanto riportato dai colleghi di Mediaset, dunque, in vista della prossima stagione il Milan sogna di ricreare il tandem composto da Antonio Conte e Fabio Paratici, che andrà a ricoprire il ruolo di direttore sportivo una volta terminata la squalifica. I due hanno già lavorato insieme al Tottenham, ed è questo quello che starebbe portando il Diavolo a pensare di puntare su entrambi per la definitiva rinascita.

Conte insieme al ds: un sogno che può diventare realtà

Antonio Conte insieme a Fabio Paratici, è questo il sogno del Milan. Ibrahimovic, Moncada e Furlani starebbero sotto traccia lavorando per cercare di portare entrambi in rossonero, anche se sembrerebbe essere un’impresa piuttosto ardua soprattutto se si considera il fatto che l’allenatore salentino ha un contratto con il Napoli fino al 30 giugno 2027.

De Laurentiis difficilmente lascerà partire Antonio Conte, soprattutto in direzione di una rivale, motivo per il quale se lo vorrà il Milan dovrà quantomeno pagare una buonuscita. Soluzione che potrebbe stravolgere un po’ i piani dalle parti di via Aldo Rossi, al punto che si starebbe anche valutando la possibilità di non puntare proprio sul tandem. Fabio Paratici resta il preferito per il ruolo di direttore sportivo, ma al momento il nome in pole position sembrerebbe essere quello di Igli Tare, che potrebbe puntare più su un Maurizio Sarri piuttosto che un Antonio Conte per la panchina del Milan. Staremo a vedere.