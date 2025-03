Allegri torna in Serie A: affare chiuso

Allegri è pronto a tornare a sognare in grande con un progetto entusiasmante. L’allenatore livornese non vede l’ora di essere protagonista in Serie A: spunta la nuova squadra

In questi mesi ha preferito aggiornarsi per tornare più forte che mai. Ora Allegri è stato accostato ad una nuova big italiana per iniziare un nuovo progetto entusiasmante in vista della prossima stagione. La sua leadership parla da sola: ecco la sua nuova destinazione in Serie A.

Massimiliano Allegri non vede l’ora di tornare protagonista su una panchina in Serie A: spunta la verità per chiudere subito il nuovo affare. L’ex allenatore della Juventus è stato accostato alle big italiane e non solo, ma ora è pronto per ritornare in pista per infondere le sue idee tattiche. Spesso è stato criticato per un tipo di gioco arcaico, ma il tecnico livornese è sempre andato avanti per la sua strada senza rimpensamenti.

Calciomercato, la nuova squadra di Allegri: la mossa a sorpresa

Ormai ci siamo per conoscere così la prossima squadra di Max Allegri: l’allenatore livornese è voglioso di sognare in grande per ritornare in una big di Serie A.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Allegri sembra essere ad un passo dal Milan. C’è anche De Zerbi in lizza, ma tutto dipenderà dalla nomina del nuovo direttore sportivo. In pole ci sarebbe anche l’ex Lazio Igli Tare, ma è circolato anche il nome dell’ex Juve Fabio Paratici. Saranno giorni decisivi in casa rossonera per mettere in piede una nuova rivoluzione: un momento decisivo per tornare a competere per lo Scudetto.

Il Milan è pronto a cambiare pelle dopo una stagione deludente: soltanto il trionfo in Supercoppa italiana contro l’Inter ha regalato qualche sorriso. Ora Allegri è il primo nome della lista per tornare a sognare in grande dopo mesi terribili: spunta così la decisione per la prossima stagione.

La dirigenza rossonera dovrà prendere le miglior decisioni possibili per ampliare gli orizzonti della squadra. Ibra e Moncada sono già al lavoro per incrementare il tasso tecnico della rosa, ma già a gennaio sono arrivati diversi top acquisti che non stanno rendendo come si credeva. Non sembra essere questo il problema principale, ma la situazione è precipitata improvvisamente soprattutto fuori dal terreno di gioco. La società milanese dovrà avere obiettivi ben precisi per puntare in alto: ecco la mossa a sorpresa.