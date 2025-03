Napoli, la nuova arma di Conte: la mossa per lo Scudetto

Conte ha ritrovato fiducia nei propri calciatori vista la prestazione contro l’Inter. Spunta la mossa a sorpresa per lo Scudetto: ecco la nuova idea entusiasmante

Il Napoli è pronto a lottare punto a punto con Inter ed Atalanta, ma occhio anche alla risalita della Juventus che continua a collezionare vittorie in campionato dopo le delusioni europee. Conte ha in mente una nuova mossa strategica per il rush finale: la volata Scudetto si è accesa sempre di più nelle ultime ore.

Il pari contro l’Inter ha ridato entusiasmo alla squadra azzurra dopo un mese di febbraio terribile. Il Napoli ora vuole tornare a collezionare i tre punti per la volata Scudetto: una prestazione convincente, ma ora Conte predica la calma per affrontare la Fiorentina con il miglior undici possibile. Spunta la nuova mossa a sorpresa per la volata finale: ecco la strategia dell’allenatore azzurro, scopriamola insieme.

Nel corso dei mesi il tecnico leccese ha dimostrato di essersi aggiornato rispetto al passato cambiando spesso anche sistema di gioco: in passato era molto ancorato ad un modulo fisso impostando a tutti i costi la difesa a tre con i due laterali. Ora tutto è cambiato: il Napoli ne sta beneficiando in questo periodo per il rush finale entusiasmante.

Napoli, l’idea a sorpresa di Conte: la nuova arma vincente

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Conte cercherà di riproporre la mossa strategica che ha messo in difficoltà l’Inter con l’inserimento del doppio play. Gilmour e Lobotka si sono messi alla grande alternando i loro movimenti per non dare punti di riferimento al centrocampo dell’Inter. Una nuova arma per il finale di stagione davvero molto convincente: l’allenatore del Napoli ha intenzione di continuare ad inserire lo scozzese in vista della prossima sfida contro la Fiorentina.

Billing partirà ancora una volta dalla panchina per poi essere pronto ad essere protagonista proprio com’è avvenuto contro l’Inter. Una mossa a sorpresa per dominare il gioco in lungo e in largo: Conte sceglierà ancora Gilmour dal primo minuto dopo la grande prestazione offerta. Dopo tanti mesi senza giocare, lo scozzese ha dimostrato di essere un professionista esemplare. L’ex Brighton sarà ancora una volta chiamato in causa da Conte per mettere in difficoltà il centrocampo viola. Una novità trovata a sorpresa per sostituire al meglio l’infortunato Anguissa.