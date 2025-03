Napoli, recupero lampo: torna a disposizione di Conte

Novità importanti per Conte anche dal punto di vista degli infortunati. Spunta il nuovo recupero lampo in vista della prossima sfida di Serie A: le sue condizioni

Il Napoli continua a volare in alto per il rush finale decisivo. La squadra azzurra è pronta a sognare in grande per lo Scudetto dopo l’entusiasmante prestazione collezionata contro la capolista Inter: Di Lorenzo e compagni torneranno ad allenarsi a Castel Volturno per preparare la prossima sfida di campionato contro la Fiorentina.

Saranno giorni intensi per preparare la prossima sfida di Serie A contro la Fiorentina. Gli azzurri torneranno a lavorare nel giorno di Carnevale per mettere in difficoltà la squadra viola guidata da Raffaele Palladino. Servono i tre punti che mancano ormai da troppo tempo: ecco la nuova mossa a sorpresa per il recupero lampo del calciatore azzurro. Conosciamo nel dettaglio le sue condizioni dopo l’infortunio rimediato nelle ultime settimane: ecco la decisione di Conte.

Napoli, la mossa a sorpresa per Conte: torna in campo

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Mazzocchi è pronto a rientrare tra i convocati contro la Fiorentina dopo il problema rimediato al soleo. Il laterale del Napoli spera di essere già a disposizione per la prossima gara di campionato, mentre Neres potrebbe tornare in campo contro il Venezia. Recupero più lontano per Anguissa che sarebbe pronto dopo la sosta Nazionale per il big match al Maradona contro il Milan.

Saranno giorni decisivi per prendere la miglior decisione possibile. Mazzocchi potrebbe così tornare subito a disposizione di Conte: un altro ricambio importante per affrontare ogni partita al completo. Neres ed Anguissa non vedono l’ora di contribuire alla causa azzurra già a partire dal mese di marzo. Spuntano gli ultimi dettagli decisivi per sognare in grande: lo Scudetto è sempre più vicino alla realtà.

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per conoscere le scelte di Antonio Conte in vista della sfida contro la Fiorentina. L’allenatore del Napoli potrebbe optare anche per il cambio di modulo passando alla difesa a quattro: ecco la nuova mossa strategica per far riposare Raspadori autore di gol decisivi nel mese di febbraio. Ora il Napoli cercherà di dosare ogni energia per giocare al massimo delle forze ogni sfida per lo Scudetto: ecco l’intreccio decisivo con Pasquale Mazzocchi che non vede l’ora di rientrare in campo.