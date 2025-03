Napoli, svolta Lukaku: la nuova promessa a Conte

Il Napoli ha un’occasione ghiotta per tornare a vincere lo Scudetto. La prestazione convincente contro l’Inter ha ridato entusiasmo alla squadra azzurra che tornerà ad allenarsi a Castel Volturno: ecco la svolta per Lukaku

Saranno giorni decisivi per conoscere le nuove scelte di Antonio Conte in vista della sfida contro la Fiorentina. Al suo posto sicuramente ci sarà Romelu Lukaku: l’attaccante belga ha già fatto una promessa ai suoi compagni di squadra.

Nel corso degli anni Romelu Lukaku ha cambiato il suo modo di giocare: da vero goleador ad assistman decisivo. Anche contro l’Inter l’attaccante belga del Napoli è riuscito a lavorare di sponda per assistere al meglio i propri compagni. Inoltre, il centravanti azzurro ha vinto tutti i duelli con Acerbi lavorando di spalle: ora ha fatto già una promessa a Conte e ai propri compagni.

Napoli, la mossa per Lukaku: spunta l’indizio decisivo

La squadra azzurra tornerà ad allenarsi a Castel Volturno per trovare l’abito perfetto per affrontare la prossima sfida di campionato. Conte potrebbe optare per il ritorno della difesa a quattro grazie al recupero di Mathias Olivera: spunta la nuova mossa per Romelu Lukaku.

Come svelato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, Lukaku ha promesso che tornerà ad incidere anche sotto il profilo realizzativo. Il belga vuole tornare a segnare il prima possibile: ora sarà più pimpante anche in area di rigore. Anche contro l’Inter ha sfiorato il gol in diverse occasioni, ma spunta così la promessa fatta ai suoi compagni di squadra già a partire dall’allenamento.

Lukaku vuole continuare ad incidere dopo aver realizzato nove gol e sette assist: il gol manca ormai da cinque gare, ma ora vuole riprendersi i tifosi azzurri. Il Napoli targato Antonio Conte confida nelle sue qualità per terminare alla grande la stagione entusiasmante. Una svolta decisiva per riportare nuovamente in alto gli azzurri: Lukaku non vede l’ora di essere protagonista contro la Fiorentina per regalare una nuova vittoria alla squadra di Conte.

Il Napoli è voglioso di arrivare in alto per regalare un altro Scudetto a distanza di due anni. Gli azzurri ora ci credono più di prima: la prestazione convincente contro i nerazzurri ha ridato maggiore entusiasmo agli azzurri. Spunta la nuova mossa a sorpresa per rivedere Lukaku esultare per un suo nuovo gol decisivo. La promessa è stata fatta, vedremo se la manterrà.