Napoli: c’è un altro problema, Conte preoccupato

Il pareggio contro l’Inter ha confermato che i partenopei possono lottare per lo Scudetto. Ma c’è un piccolo intoppo da risolvere. I dettagli

Il Napoli è pronto alla volata Scudetto. Il pareggio contro l’Inter ha permesso ai partenopei di restare agganciati ai nerazzurri e nelle prossime settimane si proverà a ribaltare la situazione. Non semplice, considerato anche le difficoltà che ci sono state nell’ultimo mese, ma a Castel Volturno si respira assolutamente aria di fiducia e si proverà a conquistare lo Scudetto. Naturalmente la consapevolezza è che bisognerà sbagliare davvero poco.

Intanto, però, c’è un problema da risolvere. L’edizione odierna del Corriere dello Sport va ad analizzare un dato davvero negativo per quanto riguarda i partenopei. C’è bisogno di un cambio di passo fondamentale per riuscire a raggiungere l’obiettivo dello Scudetto. Il tempo per migliorare questo dato c’è, ma naturalmente c’è la necessità di alzare il livello in alcuni momenti della sfida. Ecco i dettagli.

Napoli: Conte allarmato, il motivo

Il Napoli è in piena corsa per il titolo, ma ad oggi c’è la necessità di alzare il livello in alcuni momenti per capire meglio la fattibilità dello Scudetto. Ci sono dei dati che devono essere assolutamente migliorati e sui quali Conte proverà a lavorarci sin da subito magari nella speranza di poter riuscire ad ottenere dei risultati differenti rispetto a quanto successo fino ad oggi.

Stando al quotidiano italiano, il Napoli è il quinto attacco di tutto il campionato e ad oggi nessun giocatore è arrivato in doppia cifra. Un dato preoccupante per Conte se si pensa che Lukaku è fermo a nove e Retegui è a quota 21. Da questo punto di vista c’è bisogno di un cambio di passo fondamentale per provare a centrare lo Scudetto. Naturalmente riuscire ad avere gol anche da altri ruoli è importante, ma l’attacco deve assolutamente incidere di più.

Conte spera di riuscire a cambiare passo proprio per andare a centrare il primo posto. Non semplice considerando che la Juventus si è avvicinata e quindi non si può assolutamente perdere dei punti. E il tecnico si aspetta un aiuto importante da parte dell’attacco per alzare il livello delle prestazioni e riuscire a raggiungere un obiettivo molto importante come lo Scudetto.