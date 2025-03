Serie A: Fabregas in una big, si chiude in estate

Il tecnico del Como sta facendo molto bene in questa stagione ed è finito nel mirino di una delle pretendenti al titolo: ecco i dettagli

La Serie A è entrata nella sua fase finale della stagione e in molte squadre si inizia a pensare già alla prossima annata. L’obiettivo è quello di non ripetere quanto commesso in passato e per questo motivo si è deciso di muoversi in anticipo e quindi individuare i rinforzi giusti sin da ora. Una delle priorità per i club è quello della panchina e uno dei nomi al centro di diverse riflessioni è Cesc Fabregas.

Lo spagnolo sta facendo molto bene con il Como e le sue prestazioni non sono assolutamente passate inosservate. Secondo le informazioni de La Gazzetta dello Sport, una big di Serie A lo avrebbe messo nel mirino e ci sarebbero addirittura già dei ragionamenti su come andare a chiudere l’affare. La priorità in questo momento è quella di chiudere nel migliore dei modi la stagione, ma si guarda già al futuro e Fabregas è il nome in pole position.

Fabregas nuovo allenatore: i dettagli

Il futuro di Fabregas è assolutamente tutto da scrivere. Da Como in più di un’occasione hanno fatto sapere di avere un programma ben preciso e non c’è alcuna intenzione di privarsi dello spagnolo. Ma naturalmente si tratta di un qualcosa di non semplice da prevedere visto che il tecnico ha voglia di alzare il livello e se dovesse arrivare una offerta importante anche per lui sarebbe molto difficile dire di no.

Stando alle informazioni della Rosea, il Milan a breve dovrebbe provare l’affondo per Fabregas. I rossoneri entro aprile chiuderanno per un direttore sportivo (Tare in pole position ndr) e poi si andrà con forza sull’allenatore. I nomi di Allegri e De Zerbi restano assolutamente in prima fila, ma non è da escludere che alla si possa sondare il terreno per capire meglio la fattibilità di questa operazione.

Per il momento si è nel campo delle ipotesi. Ma il Milan è pronto ad affondare il colpo per Fabregas. L’obiettivo dei rossoneri è quello di alzare il livello anche dal punto di vista tecnico e lo spagnolo ha dimostrato di essere in grado di far giocare la squadra bene ed ottenere anche dei risultati importanti. Non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire meglio come si evolverà il tutto.