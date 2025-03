Nuovo centro sportivo: ADL ha deciso, dove sorgerà

Il tema del centro sportivo resta all’ordine del giorno in casa partenopea. Il presidente sembra avere preso una decisione molto importante

Il messaggio di Antonio Conte al Napoli è stato molto chiaro: serve un centro sportivo per far crescere ancora di più la squadra. Per questo motivo la dirigenza sta lavorando con l’obiettivo di trovare la giusta soluzione per accontentare il tecnico. Secondo le informazioni di Calcio Napoli 24, il presidente avrebbe individuato il luogo dove far nascere questa struttura. Siamo naturalmente nel campo delle valutazioni visto che, almeno fino ad oggi, non c’è la fumata bianca.

L’intenzione di ADL resta comunque quella di accelerare e in davvero poco tempo dare un nuovo centro sportivo ad Antonio Conte e al suo Napoli. Una mossa che dovrebbe consentire comunque di portare il tecnico a rimanere ancora in azzurro. Naturalmente siamo nel campo delle riflessioni e a questo punto non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio come si evolverà la situazione.

Nuovo centro sportivo: la decisione di De Laurentiis

Il centro sportivo è diventata una priorità in casa Napoli. Se sullo stadio l’ipotesi di una permanenza al Maradona è quella più probabile, una nuova struttura dove allenarsi è assolutamente da individuare. Il club partenopeo avrebbe già individuato la zona e a questo punto si sta provando ad arrivare alla fumata bianca. Un compito non semplice, ma comunque De Laurentiis non ha intenzione di mollare.

La zona è quella di La Piana ed è di proprietà della famiglia Coppola. Da tempo c’è in corso una interlocuzione per trovare l’accordo e far sorgere proprio lì la nuova casa del Napoli. Un obiettivo non facile considerato che stiamo parlato di cifre importanti e non semplici da spendere in un momento simile. Ma l’intenzione di ADL è quella di insistere per provare una sorta di apertura da parte dei proprietari.

La creazione di un centro sportivo rappresenterebbe una sorta di rassicurazione per Conte e magari una garanzia della sua permanenza al Napoli. Il tecnico leccese è stato davvero molto chiaro. Una nuova casa consentirebbe di fare un salto di qualità importante. Siamo naturalmente in quel campo di ipotesi che è difficile da trasformare in certezze. Ma ADL è pronto per fare questo regalo e magari festeggiare lo Scudetto con la creazione di una nuova struttura.