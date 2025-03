Napoli: nuovo bomber per Conte, arriva dalla Germania

I partenopei si muovono con attenzione anche sul calciomercato. Non è da escludere l’arrivo di un nuovo attaccante la prossima estate

Mentre in campo si sogna lo Scudetto, in dirigenza di lavora con attenzione alla prossima stagione. L’obiettivo della società è quella di poter dare a Conte dei giocatori in grado di alzare il livello della rosa attuale. Per il momento siamo in una fase di valutazione e riflessioni, ma in rosa ci sono delle priorità e vedremo se alla fine queste si possono comunque raggiungere oppure no.

Secondo quanto riferito da Konur, diversi club hanno messo nel mirino un calciatore che sta facendo molto bene e non è da escludere che il Napoli possa comunque farci un pensierino. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e delle suggestioni. Vedremo se poi alla fine i partenopei decideranno di fare comunque un tentativo oppure ci sarà un passo indietro per questioni magari economiche o di obiettivi differenti.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, i dettagli

Il Napoli è alla ricerca di un vice Lukaku. Simeone non sta convincendo e in estate si avrà in questo senso un profilo assolutamente differente. Al momento siamo nel campo delle ipotesi anche perché la strada è davvero molto lunga fino all’estate e non si escludono delle novità in questo senso. Ma c’è un nome che magari nelle prossime settimane potrebbe scalare le gerarchie e diventare un obiettivo reale per i partenopei.

Ekitike sta facendo molto bene con l’Eintracht Francoforte e i top club ci stanno facendo un pensierino. Non è da escludere che anche il Napoli possa inserirsi in questa corsa. Parliamo di un calciatore giovane e che potrebbe comunque dare una mano molto importante ai partenopei. Naturalmente per adesso non c’è una trattativa e si stanno facendo tutte le valutazioni e le riflessioni del caso.

La volontà del Napoli è comunque quella di riuscire a regalare a Conte un vice Lukaku di livello. Ekitike rispecchia alla perfezione il modo di pensare da parte di ADL e di Manna. Per questo motivo non è assolutamente da escludere un tentativo da parte dei partenopei. La strada è comunque lunga e vedremo se alla fine si potrà arrivare alla fumata bianca oppure assisteremo ad un cambio di strategia.