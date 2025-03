Cambiano i tempi di recupero di Anguissa: svelato quando tornerà

Senza Anguissa il Napoli ha dimostrato di sapersela cavare, ma Antonio Conte non ha intenzione di continuare a fare a meno del suo 99.

Fermo ai box per la solita lesione al soleo che sta perseguitando i giocatori azzurri in questa stagione, il camerunese sta proseguendo senza troppi intoppi nel suo percorso di recupero, anche se i tempi sembrerebbero essere cambiati.

L’allenatore partenopeo ha iniziato il conto alla rovescia per tornare ad avere a disposizione Anguissa, che come tutti dalle parti di Castelvolturno avrebbe cerchiato con la matita rossa una data in particolare sul calendario, quella del suo ritorno in campo.

Infortunio Anguissa: cambiano i tempi di recupero

Frank Zambo-Anguissa continua in silenzio il suo programma di recupero dall’infortunio al soleo della gamba destra. È oramai più di una settimana che il centrocampista camerunese lavora a parte in quel di Castelvolturno, con l’intento, la speranza e l’obiettivo di anticipare leggermente i tempi per tornare subito a disposizione di Antonio Conte.

Continuare a fare a meno di un giocatore come il 99 non è semplice, ma sia Gilmour che Billing, match winner contro l’Inter, hanno dimostrato di poter sostituire alla grande l’ex Fulham. Certo, è sempre meglio averlo che no, ma Antonio Conte può ritenersi tranquillo, anche perché le alternative ad Anguissa esistono, e sono anche piuttosto valide. Considerando che in palio c’è ancora lo scudetto, il salentino spera che il centrocampista torni dal suo infortunio nella versione prime, quella capace di decidere le partite con gol che mai prima d’ora aveva fatto in carriera. Quello che ovviamente freme sapere a questo punto è quando il camerunese tornerà quantomeno ad allenarsi con il gruppo, perché solo in quel momento si potrà tracciare una linea definitiva sul suo rientro.

Nel frattempo, comunque, arrivano buon notizie sul recupero di Anguissa. I colleghi del Corriere dello Sport scrivono infatti che procede a gonfie vele, senza intoppi per l’appunto, azzardando addirittura una data, quella del 30 marzo, che con ogni probabilità dovrebbe corrispondere con quella del ritorno in campo del 99 del Napoli.

Svelato quando Anguissa tornerà a disposizione di Conte

Antonio Conte ha cominciato il conto alla rovescia per il rientro in campo di Frank Zambo-Anguissa. Passerà ancora del tempo prima che il 99 torni a vestire la maglia azzurra al Diego Armando Maradona (ed in trasferta), ma già il fatto che si possa parlare di una data fa capire che la meta è più vicina del previsto.

Stando ai colleghi del Corriere dello Sport, infatti, Anguissa dovrebbe tornare a disposizione del Napoli il prossimo 30 marzo, in occasione della sfida casalinga contro il Milan. Nulla di confermato, sia chiaro, anche perché bisognerà capire come il recupero del camerunese si svilupperà in queste ultime settimane, ma la prossima sosta per le Nazionali gli potrebbe consentire di stringere ancora di più i tempi per puntare, perché no, addirittura ad una maglia da titolare contro il Diavolo.