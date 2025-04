Napoli, l’ex vice di Conte: “Ha un problema”

Il Napoli di Atonio Conte continua a viaggiare in questa lotta per lo Scudetto ma ora scatta un allarme non di poco conto. A destare preoccupazioni sono le parole dell’ex vice del tecnico, che parla di un problema davvero considerevole.

Gli azzurri non si fermano nella loro lotta per il vertice della classifica ed in tal senso però le ultime gare non possono non gettare più di qualche perplessità sulle prospettive di questa squadra. L’Inter, infatti, di recente ha avuto qualche battuta d’arresto, soprattutto in Serie A, ma contro il Bayern Monaco ha dimostrato di avere una forza d’urto impressionante. La concreta speranza del Napoli risiede, di fatto, tutta nelle possibili distrazioni per i nerazzurri legate ai tanti impegni con cui deve fare i conti la squadra di Simone Inzaghi.

In tal senso, a gettare ancora più preoccupazione nel cuore dei tifosi azzurri sono le prospettive, dal momento che Antonio Conte non sembra più così tanto saldo sulla panchina del Napoli. Adesso, per quanto riguarda la stretta attualità, arrivano delle parole da parte dell’ex vice del tecnico leccese, dal momento che parla di un problema non di poco conto che può rappresentare un fattore determinante e decisivo nella lotta per il titolo. Andiamo a vedere nel dettaglio di che cosa si tratta.

Napoli, Conte ed il “problema” di questa squadra: le parole del vice

Antonio Toma, ex vice di Antonio Conte, ha concesso una intervista a Radio Capri in cui ha parlato della sua situazione del Napoli in vista di questo finale di stagione. Dal suo punto di vista, infatti, il problema principale riguarda la qualità nel giropalla in difesa, che contro il Bologna è mancata totalmente a causa di una pressione di altissimo profilo della squadra di Vincenzo Italiano. Ma non è tutto, dal momento che si è soffermato in particolar modo anche sul capitano Giovanni Di Lorenzo.

Queste le sue parole: “Di Lorenzo ha preso un taglio che non lo prenderebbe nemmeno un ragazzo degli allievi nazionali. Al limite fai arrivare palla addosso e poi ti attacchi. Ma non esiste lasciare quel taglio“. Si è trattato di un movimento anomalo, effettivamente, quello del capitano del Napoli, che ha spalancato le porte a Miranda, che arrivato sul fondo ha poi servito Ndoye per il suo colpo di tacco.