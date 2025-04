Svolta Osimhen: firma con una nuova big, l’annuncio

Un nuovo top club ha intenzione di pagare la clausola di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano ha voglia di una nuova avventura: ecco la svolta decisiva

Un intreccio suggestivo di calciomercato per ambire a grandi palcoscenici. L’attaccante nigeriano, ora al Galatasaray ma ancora di proprietà del Napoli, non vede l’ora di scegliere così la sua nuova squadra a partire dalla prossima stagione. Spunta una nuova big per quanto riguarda il suo futuro: conosciamo gli ultimi dettagli dell’ultim’ora dalla Spagna.

La dirigenza partenopea dovrà fare i conti con il futuro di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano non vede l’ora di iniziare una nuova avventura, ma ora è concentrato a vincere il campionato con il Galatasaray. Una voglia immensa di trionfare così in Turchia prima di tornare a Napoli: la rottura con il presidente De Laurentiis è definitiva e non ci saranno margini. Il suo futuro sarà altrove con tante big d’Europa sulle sue tracce.

Calciomercato Napoli, colpo Osimhen: la nuova destinazione

Il ds Manna dovrà così comunicare subito le reali intenzioni dell’attaccante nigeriano ancora di proprietà del Napoli. Spuntano nuovi dettagli interessanti per sognare in grande dicendo subito addio definitivamente.

Come svelato dal portale spagnolo, todofichajes, il Napoli è pronto a decidere il futuro di Victor Osimhen in vista della prossima stagione. Nelle ultime ore sono salite le quotazioni del Liverpool che vorrebbe anticipare la folta concorrenza per l’attaccante nigeriano di proprietà del club partenopeo. Ha vissuto mesi intensi con la maglia del Galatasaray diventando protagonista anche nel campionato turco.

In estate Osimhen dirà addio a titolo definitivo per iniziare così una nuova avventura: la clausola all’interno del contratto è di 75 milioni di euro. Ci sono tante big europee sulle sue tracce come Arsenal, Chelsea e Manchester United, mentre in Italia c’è sempre la Juventus. Nuovi dettagli interessanti provenienti dal portale todofichajes che ha messo in risalto il forte interessamento dei Reds: ecco la svolta decisiva per un nuovo affare con il top club europeo.

Il presidente De Laurentiis cercherà così di massimizzare dalla cessione del nigeriano, che continua a segnare gol importanti con la maglia del Galatasaray. Un momento decisivo per arrivare subito alle firme ufficiali per risolvere in tempi brevi la sua situazione futura. In Premier League Osimhen ha tanti estimatori, ma soltanto una big europea avrà la meglio. Ormai ci siamo per un nuovo annuncio estivo.