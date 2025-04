Napoli, arriva il nuovo Yildiz: l’annuncio dalla Turchia

Il Napoli è sempre molto attivo sul fronte calciomercato. Spunta la nuova mossa dalla Turchia per rinforzare l’attacco di Antonio Conte: ecco di chi si tratta

Novità importanti per puntare in alto in casa azzurra. Conte dovrà prendere la miglior decisione in ottica futura, ma nel frattempo il ds Manna cercherà di accontentare l’allenatore azzurro. I media turchi hanno parlato di un forte interessamento del giovane attaccante del Galatasaray: ecco tutta la verità per vederlo con la maglia del Napoli.

La società partenopea è già proiettata al futuro per allestire una rosa molto competiva con l’immediato ritorno in Champions League. Spunta la nuova mossa strategica dalla Turchia: Osimhen potrebbe rappresentare la chiave per l’affare in vista della prossima stagione. Una nuova svolta per puntellare la rosa di Antonio Conte, ambito dalle big italiane: Milan e Juventus vorrebbero scipparlo al presidente De Laurentiis. Soltanto un calciomercato all’altezza, potrebbe fargli cambiare subito idea al condottiero azzurro.

Calciomercato Napoli, colpo dalla Turchia: la svolta in attacco

Il Napoli continua a monitorare attentamente numerosi colpi di livello internazionale. Può sbarcare subito in Serie A per vestire la maglia azzurra: ecco la nuova pista da urlo.

Come svelato dai media turchi, il Napoli ha chiesto subito informazioni su Baris Yilmaz, classe 2000 del Galatasaray. In patria è considerato il giocatore più forte del campionato turco, ma ora è pronto a sbarcare nel calcio che conta. Il ds Manna è sempre molto attivo sul fronte calciomercato: Mertens potrebbe così avere un ruolo chiave nella trattativa consigliandogli la destinazione azzurra.

Tutto può cambiare improvvisamente in casa Napoli per nuovi colpi in attacco. Conte ha espresso chiaramente un calciomercato di spessore internazionale: Baris Yilmaz è pronto per il definitivo salto di qualità dopo l’exploit in patria con la maglia del Galatasaray. Il ds Manna è sempre molto attento ad ogni dinamica di calciomercato per sognare in grande: ecco la pista suggestiva per vederlo subito con la casacca del Napoli.

Un intreccio decisivo con il club turco che ha visto protagonista Victor Osimhen in questa stagione. Proprio l’attaccante nigeriano potrebbe essere decisivo per il trasferimento a titolo definitivo in Serie A del talento turco. Anche Mertens può svolgere un ruolo da protagonista per sognare in grande con la sua avventura in azzurro: l’ultima parola spetterà ad Antonio Conte, ecco la mossa a sorpresa.