Napoli, colpo da Bologna: ADL accontenta subito Conte

Il Napoli continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato. Spunta una nuova mossa a sorpresa da Bologna per puntellare la rosa di Antonio Conte

Saranno settimane intense per conoscere i prossimi colpi in casa azzurra. Ecco il nuovo affare per sognare in grande: il futuro di Conte è ancora incerto, ma soltanto al termine di questa stagione si siederà al tavolo con il presidente De Laurentiis. Nel frattempo il ds Manna cercherà di chiudere subito i primi colpi per la prossima stagione per accontentare l’allenatore del Napoli: spunta la novità da Bologna per un nuovo affare.

Il ds Manna è al lavoro per puntellare la rosa del futuro in casa Napoli. Spunta la nuova mossa a sorpresa per accontentare subito Antonio Conte, accostato alle big italiane come Milan e Juventus. Saranno settimane intense per conoscere il futuro dell’allenatore azzurro che è sempre molto concentrato in ottica Scudetto. Un rush finale da vivere intensamente per riportare un successo in casa partenopea: pochi minuti fa è arrivata la nuova mossa a sorpresa da Bologna.

Napoli, il nuovo affare da Bologna: c’è l’ok di ADL

La dirigenza partenopea è sempre molto attiva per regalare nuovi colpi immediati ad Antonio Conte. Spunta la novità a sorpresa per conoscere la prossima mossa di mercato in casa azzurra.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Rudy Galetti, il Napoli può anticipare la folta concorrenza per chiudere il colpo Jhon Lucumi. Roma ed Inter hanno chiesto informazioni al club emiliano per il difensore centrale ha un contratto con il Bologna fino al 2026. Nel mirino del club azzurro ci sarebbe anche l’esterno offensivo svizzero, Dan Ndoye, già ad un passo dal Napoli nella sessione invernale di calciomercato.

Conte cercherà di prendere la miglior decisione possibile per quanto riguarda il suo futuro, ma nel frattempo spunta la mossa a sorpresa in casa Napoli per rinforzare così in primis la retroguardia azzurra. Il ds Manna proverà così ad anticipare la folta concorrenza per i prossimi obiettivi di mercato del club partenopeo. Lucumi è cresciuto in maniera esponenziale durante la sua esperienza al Bologna: il difensore colombiano è molto ambito dalle big della Serie A.

Novità interessanti per il futuro del Napoli che vuole subito competere in Champions League. Conte cercherà di scegliere il miglior progetto avvincente per il prosieguo della sua carriera: ecco la nuova idea in difesa per gli azzurri.