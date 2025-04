Infortunio Buongiorno: ansia Napoli, svelati i tempi di recupero

Piove sul bagnato in casa partenopea. Poco prima del Bologna si è fermato anche il centrale ed ora c’è attesa per conoscere quante partite salta

Nel momento clou della stagione è allarme infortuni in casa Napoli. Se per Meret l’influenza è pronta ad essere smaltita, ci sono alcune situazioni da valutare in ottica Empoli. Contro i toscani mancheranno Anguissa e Di Lorenzo per squalifica, ma Conte rischia di dover rinunciare ad almeno altri due giocatori. McTominay è uscito malconcio dalla trasferta di Bologna e dovrà essere valutato dallo staff medico. Stessa cosa per Buongiorno dopo il forfait nell’ultima sfida.

Secondo le informazioni del Corriere del Mezzogiorno, Buongiorno è stato costretto ad alzare bandiera bianca contro il Bologna per un infortunio muscolare. Una tegola non di poco conto considerato il fatto che ormai manca circa un mese alla fine della stagione e il rischio di un campionato finito è molto alto. Da Castel Volturno si spera che non sia niente di grave per averlo a disposizione per consentire di andare a caccia dello Scudetto con quasi tutta la rosa a disposizione.

Napoli: infortunio Buongiorno, quante partite salta

L’infortunio di Buongiorno è assolutamente da valutare. In casa partenopea si spera che non sia niente di grave, ma le sensazioni non sono positivi. Il difensore centrale non è nuovo a problemi fisici simili ed ora bisognerà attendere le prossime ore per capire meglio l’entità del problema per capire meglio cosa potrà succedere.

Stando alle prime indiscrezioni, Buongiorno in giornata si sottoporrà ai controlli medici per capire meglio l’entità dell’infortunio. Una notizia non sicuramente positiva. Quando lo staff medico decide di fare gli esami strumentali non è assolutamente una buona cosa ed ora si aspettano i risultati per avere un quadro più chiaro. Di certo la speranza è che si possa tirare un sospiro di sollievo e che il giocatore rientri nel minor tempo possibile

Ad oggi non si ha un quadro chiaro sull’infortunio di Buongiorno. Di certo un recupero contro l’Empoli ad oggi appare improbabile considerato il rischio ricaduta. Per lui c’è comunque il rischio di minimo 10-15 giorni di stop. Ma a Castel Volturno si attendono gli approfondimenti medici prima di sbilanciarsi e avere delle maggiori certezze sul recupero del centrale.

Da McTominay a Buongiorno: il punto degli infortunati in casa Napoli

Saranno giorni di valutazioni in casa Napoli. Buongiorno e McTominay non sono nelle migliori condizioni e bisognerà capire meglio il quadro clinico. Il difensore, come spiegato in precedenza, è alle prese con un infortunio muscolare e presto si sottoporrà ai controlli del caso.

Per il centrocampista scozzese c’è da smaltire la botta al bacino e alla caviglia. La speranza è che non ci siano lesioni per consentire di rientrare nel minor tempo possibile.