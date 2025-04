Napoli, il nuovo Kvara è brasiliano: 30mln allo Shakhtar

Il Napoli si mette alla ricerca del nuovo Kvaratskhelia, dal momento che in inverno non è arrivato, ed ora emerge un nome nuovo. E’ brasiliano e può arrivare per una cifra pari a 30 milioni di euro. Occhi in casa Shakhtar, da sempre una fucina di talenti.

Il Napoli si sta guardando attorno in maniera importante in vista della prossima stagione, nella assoluta consapevolezza e certezza del fatto che occorrono degli investimenti significativi per continuare ad essere competitivi restando attivi e competitivi su più fronti. In tal senso, la priorità assoluta non può non essere l’idea di inserire in rosa un calciatore in grado di fare la differenza con guizzi e fantasia sulla fascia sinistra. Insomma, per colmare quel vuoto lasciato dalla cessione di Khvicha Kvaratskhelia.

E’ stato, in realtà, proprio questo il grande vulnus della sessione invernale, dal momento che la squadra ne è uscita indebolita proprio in estro e fantasia. Sono tanti i nomi accostati fino a questo momento al Napoli ed in tal senso ora se ne aggiunge uno nuovo che può davvero sparigliare le carte, come si suole dire in questi casi. Si tratta di un talento purissimo attualmente in forza allo Shakhtar Donetsk, che per liberarlo chiede una cifra che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Napoli, occhi in casa Shakhtar Donetsk: le ultime notizie

Come detto, al Napoli serve un calciatore in grado di sparigliare le carte. E questo profilo perfetto per le esigenze dei partenopei può essere proprio Kevin Santos Lopes de Macedo che sta facendo benissimo. Classico brasiliano dalla classe sopraffina che lo Shakhtar Donetsk non si lascia mai scappare, sta vivendo una lunga fase di costante ascesa che gli ha permesso quest’anno di raggiungere l’apice, fino a questo momento, della sua carriera.

Stando a quanto raccontato da AreaNapoli, il Napoli, nella figura di Giovanni Manna, ne sta seguendo la traiettoria. Rispetto agli altri nomi fatti, a partire da Mason Greenwood, Kevin avrebbe bisogno di più tempo dal momento che è molto giovane ed ha, ovviamente, meno esperienza. E’ un classe 2003 ed ha un talento enorme da affinare e da perfezionare. A gennaio è stato sondato da diversi club, frenati però dalle richieste di circa 25 milioni di euro.

A quanto pare, però, in estate le cose potrebbero cambiare, con gli ucraini che alzerebbero la loro richiesta a circa 30 milioni. Da vedere se il Napoli deciderà di affondare il colpo e di mettere in atto un simile investimento oppure se affonderà altrove il proprio colpo.