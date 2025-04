Napoli, doppia tegola in vista della prossima: le condizioni

Il segreto è archiviare la delusione di Bologna e ingranare subito la marcia giusta per non perdere il treno scudetto.

Alla fine dei conti, comunque, pareggiare al Dall’Ara contro la squadra più in forma del campionato ci può anche stare, ma il problema non è tanto il risultato in sé, ma le modalità con le quali il Bologna è riuscito a riprendere la partita. E dunque in settimana Antonio Conte lavorerà per correggere questi errori con l’intento di non commettersi anche alla prossima contro l’Empoli.

Nel frattempo, però, in vista della sfida del Diego Armando Maradona non arrivano buone notizie sul fronte infermeria.

Doppia tegola in vista di Napoli-Empoli

Dopo il pareggio di Bologna il Napoli ospiterà settimana prossima allo stadio Diego Armando Maradona l’Empoli di Roberto D’Aversa, la squadra che dalla 19esima alla 31esima giornata di Serie A ha fatto meno punti di tutti.

Su questa base il pronostico sembrerebbe piuttosto scontato, ma Antonio Conte potrebbe fare fronte a diverse assenze importanti, come ad esempio quella di Scott McTominay o Alessandro Buongiorno ad esempio. Lo stesso discorso vale anche per l’allenatore avversario, che a differenza del partenopeo è già certo di non potere fare affidamento su due dei giocatori più importanti della sua rosa per la delicata trasferta del Maradona.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di Empolichannel, contro il Napoli l’Empoli non avrà a disposizione né Youssef Maleh né tantomeno Szymon Zurkovski, entrambi alle prese con delicati problemi fisici che verranno rivalutati dallo staff medico toscano nel corso di questa settimana. Roberto D’Aversa spera di poter recuperare almeno uno dei due giocatori, ma gli accertamenti ai quali sono stati sottoposti in mattinata i due giocatori escludono la possibilità di vederli in campo contro il Napoli in questo weekend di campionato.

Roberto D’Aversa deve fare i conti con una doppia importante assenza contro il Napoli. Stando ai colleghi di Empolichannel, infatti, non dovrebbero partire alla volta del capoluogo campano ben due calciatori, ovvero Youssef Maleh e Szymon Zukorvski.

Riporta la testata toscana che il primo ha riportato un grave problema al collaterale, motivo per il quale verrà monitorato nel corso di queste settimane, ma l’impressione è che quella del Maradona non sarà l’unica partita che salterà per infortunio. Zurkovski, invece, non sarebbe al 100% non solo per via della caviglia operata, che gli starebbe dando qualche noia, ma anche per vari problemi al ginocchio che anche in questo caso saranno rivalutati dallo staff medico dell’Empoli.