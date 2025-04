Napoli, nuova tegola in difesa: tre cambi per Conte

Il Napoli è tornato subito a vincere in campionato con l’Inter sempre distante tre punti. Spunta la nuova emergenza per Antonio Conte: tre cambi immediati

Scelte di formazione differenti per l’allenatore del Napoli che ha intenzione di volare in alto. I tifosi azzurri sognano ancora lo Scudetto dopo una cavalcata entusiasmante nonostante qualche passo falso di troppo. Un nuovo intreccio in difesa dopo la tegola arrivata con l’infortunio di Juan Jesus: le novità dal primo minuto contro il Monza.

La squadra azzurra continua a sognare per lo Scudetto a sei giornate dalla fine. Il Napoli non vuole mollare la presa proprio sul più bello trascinato dal condottiero Antonio Conte. Spunta la nuova tegola in difesa a causa dell’infortunio di Juan Jesus: ecco subito i tre cambi dell’allenatore azzurro. Saranno giorni intensi per preparare la sfida contro il Monza, in programma sabato alle 18. Il Napoli giocherà prima rispetto alla formazione nerazzurra, impegnata mercoledì sera nella gara dei quarti di finale di ritorno contro il Bayern Monaco. Il sogno è chiaro: si chiama ancora Scudetto, mentre sarà immediata l’artimetica della qualificazione alla prossima edizione di Champions League.

Napoli, le scelte di Conte: mosse forzate

Nel frattempo il ds Manna continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato per nuovi innesti di caratura internazionale. Conte è molto concentrato alle prossime sfide di Serie A per regalare subito un nuovo trionfo ai tifosi, ma dipenderà dal cammino anche dell’Inter.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Conte dovrà fare a meno di Juan Jesus e Buongiorno per la prossima sfida contro il Monza. Rafa Marin, dopo l’esordio al Maradona in campionato, è pronto dal primo minuto in Serie A dopo le gare di Coppa Italia. Di Lorenzo ed Anguissa torneranno titolari con i prossimi tre cambi già decisi dall’allenatore del Napoli.

In caso di emergenza totale sia il capitano azzurro che Mathias Olivera potrebbero giocare anche come centrali difensivi. Un momento decisivo per conoscere così le prossime mosse di formazione di Antonio Conte. Con Mazzocchi in grande spolvero, l’allenatore azzurro potrebbe pensare anche alla difesa a tre con il ritorno di Spinazzola dal primo minuto.

A Castel Volturno il Napoli si prepara alla sfida in programma nel giorno di sabato santo: servono ancora tre punti contro la formazione guidata da Alessandro Nesta che è ad un passo dalla Serie B.