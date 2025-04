Napoli, rinforzo in mediana per Conte: operazione da 20 milioni

Il Napoli punta a rinforzarsi in mezzo al campo ed ora emerge un nome nuovo che può fare al caso degli azzurri. L’operazione è da 20 milioni di euro e può essere una pedina preziosa per la squadra di Antonio Conte.

A quanto pare, è tornato il sereno all’orizzonte in casa azzurra. Nonostante le incomprensioni di gennaio ed una situazione sicuramente deludente e che ha lasciato l’amaro in bocca, dal momento che ha messo la strada nettamente in salita per lo Scudetto, Antonio Conte sembra orientato a restare in azzurro anche il prossimo anno. Da questo punto di vista, è probabile che Aurelio De Laurentiis abbia dato al suo allenatore tutte le garanzie del caso sul progetto e sul mercato che sarà messo in piedi ed in atto.

Se da un lato serve come il pane un rinforzo di alto profilo in attacco per sostituire Kvaratskhelia, con il vuoto che è rimasto enorme dopo il suo addio, anche la linea mediana del Napoli necessita di rinforzi. Non basta, in tal senso, il solo Gilmour, di fatto, come alternativa di valore ai tre titolari. In tal senso, a quanto pare Giovanni Manna si sta muovendo per un nuovo rinforzo che potrebbe essere molto gradito ad Antonio Conte e che potrebbe arrivare per una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

Napoli, rinforzo da 20mln in mezzo al campo: nome nuovo

Non è certamente un caso che il Napoli si stia muovendo sulle tracce di centrocampisti con determinate caratteristiche. Vale a dire profili che sanno garantire solidità in mezzo al campo ma che siano molto bravi ad inserirsi negli spazi. Un po’ come fanno, per l’appunto, Anguissa e McTominay. Secondo quanto raccontato da Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di calciomercato, “club di Serie A” si stanno muovendo sulle tracce di Sebastian Szymanski, fortissimo centrocampista del Fenerbahce e della Nazionale polacca.

In Turchia da diverso tempo questo profilo viene accostato al Napoli, dal momento che pare che Antonio Conte sia un suo grande estimatore. E la cosa non sorprende, dal momento che si tratta di un giocatore che è abile quando c’è da contenere, ma che in fase offensiva fa la differenza. Da mezzala di inserimento, da trequartista o anche sulla fascia. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 20 milioni di euro, una cifra decisamente alla portata di un club come quello azzurro.