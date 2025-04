Napoli, nome nuovo dal Bologna: bruciato il Milan

Il Napoli a sorpresa ha messo nel mirino un nome nuovo che arriva direttamente dal Bologna e che può essere un innesto di alto profilo. Beffa per il Milan, che pure da tempo si stava muovendo sulle tracce del calciatore in questione.

Come è noto, gli azzurri si stanno guardando attorno in vista dell’estate dal momento che questa squadra, così com’è, non può bastare per la prossima stagione. Con la squadra che, a meno di clamorosi terremoti, farà ritorno in Europa, per la precisione in UEFA Champions League, serve rinforzare anche le seconde linee e per questo motivo è lecito immaginare che sarà una estate di alto profilo e molto dinamica, ancora una volta, per il direttore sportivo Giovanni Manna. Che dovrà dimostrare tutte quelle che sono le sue doti strategiche e di osservazione.

In tal senso, sono diversi i nomi che il Napoli sta seguendo in casa Bologna. A partire da Lewis Ferguson, che per il centrocampo sarebbe una manna dal cielo per la sua completezza, e da Jhon Lucumì, senza ovviamente dimenticare Santiago Castro. In tal senso, però, tra i felsinei c’è un altro calciatore che può fare davvero al caso di Antonio Conte e sul quale gli azzurri si stanno muovendo. Si tratta di un nome nuovo ed andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Napoli, occhi in casa Bologna: nome nuovo per Antonio Conte

Il Bologna rappresenta la squadra rivelazione in Serie A da due anni a questa parte ed anche con Vincenzo Italiano si è confermato a dei livelli altissimi. E’ fisiologico che le sue stelle piacciano a tutte le grandi squadre. Italiane e non solo. Stando a quanto raccontato da AS, il Napoli si sta muovendo con interesse sulle tracce di Riccardo Orsolini, che anche in questa annata si è consacrato come l’esterno destro più incisivo e deciso di tutta la Serie A.

A quanto pare il Bologna fa una valutazione di Riccardo Orsolini che si aggira intorno ai 20 milioni di euro che rappresentano una cifra decisamente alla portata del Napoli. Si tratta di un calciatore che ha tanti gol nelle gambe e che negli anni ha avuto una crescita esponenziale, completandosi anche in fase di contenimento. Si completerebbe perfettamente con Matteo Politano anche per il lavoro straordinario che sa fare in difesa.

All’ottavo anno al Bologna, Orsolini è già arrivato a 11 gol quest’anno e sono 32 le reti negli ultimi tre campionati. Nessun italiano può vantare simili numeri ed il Napoli ci pensa. Attenzione anche all’interessamento del Milan, con gli azzurri che avranno però il vantaggio di giocare le coppe.