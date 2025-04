Napoli, Marianucci e non solo: altri due rinforzi dall’Empoli

Il Napoli continua a guardarsi attorno ed in tal senso dall’Empoli possono arrivare due rinforzi di alto profilo. Non solo Marianucci, arrivano altri due rinforzi per Antonio Conte direttamente dal club toscano. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Gli azzurri questa sera se la vedranno contro un’Empoli in una situazione quasi disperata. La squadra di Roberto D’Aversa, infatti, si giocherà buona parte delle sue speranze di restare in Serie A proprio questa sera. Con la strada che, però, è a dir poco in salita. Soprattutto se si tiene in netta considerazione la situazione dei toscani, alle prese con una situazione quasi emergenziale nella rosa in termini di infortuni. In tal senso, il Napoli storicamente ha sempre attinto a piene mani dall’Empoli ed in estate è pronto a farlo ancora una volta.

Il primo colpo dell’estate sarà verosimilmente Marianucci, che come difensore centrale andrà a liberare, per così dire, Rafa Marin, fuori dal progetto di Antonio Conte e pronto a far rientro in Spagna, dove ancora ha degli ammiratori. In tal senso, però, Giovanni Manna può pescare per ben altri due giocatori dall’Empoli, che possono rivelarsi degli innesti preziosi per il futuro di questo club. Andiamo a vedere nel dettaglio di che cosa si tratta e che cosa sapere da questo punto di vista.

Napoli, occhi puntati in casa Empoli: altri due colpi in entrata?

L’Empoli, al netto delle difficoltà di questa stagione maledetta, è da sempre una fucina di talenti. Tanti calciatori si sono formati in Toscana e sono poi esplosi a Napoli. A partire da capitan Giovanni Di Lorenzo fino ad arrivare ai vari Mario Rui, Elseid Hysaj e Piotr Zielinski. In tal senso, stando a quanto raccontato da Alessio Cocchi, giornalista di PianetaEmpoli, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, il Napoli in estate potrebbe riaccendere i propri riflettori su Jacopo Fazzini, già cercato con netta insistenza a gennaio.

C’è da fare però i conti con la Lazio, anch’essa molto interessata al calciatore da diverso tempo. Un altro nome da tenere in considerazione è quello di Ismajli, che a fine anno si svincolerà dall’Empoli e che, di conseguenza, può essere un rinforzo di alto profilo per la difesa. Ancor di più visto che sarebbe a parametro zero. In questo caso il Napoli si ritroverebbe con una difesa totalmente rifondata, con Rrahmani e Buongiorno titolari ed Ismajli e Marianucci alle loro spalle. Si attendono sviluppi in tal senso.