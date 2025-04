Napoli, il nuovo sostituto di Conte: c’è lo zampino di Elkann

Il futuro di Antonio Conte è sempre incerto. Il ds Manna è al lavoro per individuare il nuovo allenatore del futuro: l’intreccio con Elkann

Una nuova strategica in vista della prossima stagione: tutto ruoterà intorno al futuro di Antonio Conte. C’è anche lo zampino di Elkann per conoscere da vicino la posizione dell’allenatore del Napoli: il ds Manna è al lavoro per valutare così nuovi profili interessanti per il post Conte.

Il presidente De Laurentiis è al lavoro per allestire già una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Il futuro di Conte è ancora in bilico in ottica futura: spunta un nuovo profilo per il post allenatore. Saranno settimane intense per conoscere da vicino le prossime mosse strategiche del tecnico azzurro, che dovrà valutare attentamente la sua miglior decisione. In pochi mesi subito si è integrato nell’ambiente partenopeo, ma la scelta finale spetterà a lui. Già ci sono diverse big italiane sulle sue tracce, pronte a soffiarlo al numero uno del club De Laurentiis.

Calciomercato Napoli, spunta un nuovo profilo: la verità del ds Manna

La dirigenza partenopea vorrebbe così annunciare il prossimo allenatore in tempi brevi in caso di addio di Conte. Spunta un profilo di caratura internazionale: ecco la verità.

Come svelato da Nick Semeraro su X, il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, sta già lavorando alla prossima stagione. Da una parte John Elkann si è informato personalmente sulla posizione di Antonio Conte, ma finora non c’è stata alcuna mossa concreta. Nel frattempo iIl Napoli sta valutando con cautela altri profili come Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini.

Saranno settimane intense per conoscere così la verità sull’addio di Antonio Conte, accostato nelle ultime settimane a Milan e Juventus. Le voci sono sempre più frequenti per una sua separazione dal club partenopeo, ma proverà a vincere lo Scudetto fino alla fine con un duello suggestivo con l’Inter.

Gasperini è pronto a dire addio all’Atalanta per iniziare una nuova avventura in Serie A: è stato accostato anche alla Roma, ma la dirigenza giallorossa è propensa a scegliere un nuovo profilo. Nel frattempo anche Max Allegri è pronto a trovare una nuova sistemazione in vista della prossima stagione così come Maurizio Sarri, reduce dall’esonero in casa Lazio. Sarà un’estate bollente per le panchine delle big della Serie A.