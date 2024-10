Lukaku ha scelto la sua prossima squadra: l’annuncio del fratello

Romelu Lukaku è pronto a riportare il Napoli dove merita, ma ha già scelto la sua squadra: pochi minuti fa è arrivato l’annuncio del fratello

L’attaccante belga è voglioso di arrivare in alto con la maglia azzurra. Arrivato negli ultimi giorni di calciomercato, Lukaku ha già collezionato gol ed assist decisivi. La forma fisica non è delle migliori, ma ora è pronto a mettersi subito sotto col lavoro a Castel Volturno durante la sosta Nazionale. Il fratello Jordan ha svelato cosa farà ‘da grande’: spunta la sua nuova squadra in ottica futura.

Una voglia pazzesca di continuare a stupire tutti. Il suo arrivo è stato voluto a tutti i costi da Antonio Conte: tra i due è nato un feeling da urlo ai tempi dell’Inter con il trionfo dello Scudetto nerazzurro. Quando hanno lavorato insieme, lo stesso allenatore azzurro ha potuto esaltare tutte le sue idee tattiche.

Nel corso degli anni la sua idea è diventata moderna unendo il passato con la modernità dei nostri tempi. Lukaku si è messo anche al servizio dei compagni regalando assist vincenti a McTominay e Neres nell’ultima sfida di campionato vinta al Maradona. Ecco l’intreccio decisivo con l’annuncio del fratello Jordan: i due hanno trascorso qualche ora insieme, svelato il motivo.

Lukaku, la scelta decisiva: ecco quello che sogna di fare

L’attaccante belga del Napoli è voglioso di intraprendere così una nuova sfida. Dopo la sua avventura in maglia azzurra, ha già deciso quello che farà: spunta il retroscena a sorpresa. Nelle ultime ore ha fatto anche infuriare la Nazionale belga guidata dal Ct Domenico Tedesco rifiutando l’ennesima chiamata. Vuole prima essere al top della condizione per poi tornare ad essere implacabile anche in Nazionale.

Lukaku è voglioso di continuare a segnare gol a grappoli in maglia azzurra. Il Napoli continuerà ad essere protagonista in Serie A con il possibile ritorno immediato in campo europeo. Proprio nelle ultime ore è volato in Belgio per trascorrere qualche giorno in completo relax in compagnia dei figli. Successivamente ha assistito allo stadio anche alla sfida dell’Anderlecht: subito è arrivato l’annuncio del fratello Jordan.

Ai microfoni di RTBF il giocatore dell’Adanaspor, con un passato anche in Serie A con la Lazio, ha espresso il desiderio del fratello di tornare nel club belga: “Oggi è stato bello stare insieme a lui. Su un possibile ritorno bisogna chiederlo a lui. Non so se da allenatore, dirigente o in un altro incarico. Adesso è prematuro parlarne”. Saranno mesi intensi in maglia azzurra per poi pensare al suo ritorno da urlo in Belgio.