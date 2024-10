Sta firmando Balotelli, prende il posto di Simeone

Ancora Balotelli in Serie A. Già nei giorni scorsi ai microfoni di Dazn, l’attaccante italiano ha fatto sognare i tifosi: Simeone spodestato

Una nuova destinazione a sorpresa in ottica futura per Mario Balotelli. L’ex attaccante del Milan è voglioso di tornare protagonista in Serie A dopo le esperienze in Svizzera e in Turchia. In estate è stato vicinissimo a diversi club internazionali, ma alla fine non è arrivata la firma ufficiale. Spunta il retroscena in Serie A: può prendere il posto dell’attaccante del Napoli El Cholito Simeone.

Un’idea suggestiva per Mario Balotelli pronto a tornare protagonista in Serie A. L’attaccante italiano si sta allenando in Lombardia prendendo parte a numerose sedute di gruppo ed individuale nei pressi di Brescia. Ora per lui potrebbe arrivare subito la suggestione in Italia prendendo così il posto dell’attaccante del Napoli Simeone: scopriamo l’intreccio decisivo per scoprire la sua nuova squadra.

Balotelli, subito la firma: il retroscena in Serie A

Un momento decisivo per accettare così la prossima destinazione da urlo in Italia. Scopriamo ogni singolo dettaglio: cosa succede ora in Serie A? Una nuova avventura a sorpresa: l’intreccio decisivo.

Come svelato dall’edizione odierna de La Stampa, il Torino è in pieno allarme per le condizioni fisiche dell’attaccante colombiano Duvan Zapata. Ora si rischia di perderlo per tanti mesi dopo essere uscito in barella durante la sfida di San Siro persa contro l’Inter.

Il club granata vorrebbe subito conoscere il responso degli esami del suo capitano: ora è scattata la suggestione chiamata Mario Balotelli. L’ex Milan e Liverpool continua ad allenarsi in Lombardia per farsi trovare pronto con un progetto avvincente: Vanoli potrebbe così accettare il suo arrivo a sorpresa. SuperMario potrebbe così subito vestire la maglia granata per sostituire al meglio Duvan Zapata: nei giorni scorsi è stato accostato ancora una volta l’attaccante del Napoli Simeone.

Il Torino dovrà così ricorrere al calciomercato degli svincolati per sostituire al meglio l’attaccante colombiano in caso di lungo forfait. Subito è scoppiato il lacrime Duvan Zapata: si aspetterà l’esito ufficiale degli esami strumentali prima di pensare al colpo Balotelli.

Simeone è stato l’indiziato numero uno per trovare più spazio: con l’arrivo di Lukaku l’attaccante argentino non è riuscito più ad essere decisivo. Conte ha optato per nuove gerarchie: il Torino aveva subito sondato l’affare con il presidente De Laurentiis.