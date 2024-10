Serie A, sosta fatale: Sarri subito in panchina e sfiderà il Napoli

Un momento decisivo per arrivare subito a Maurizio Sarri: già è stato bloccato, sfiderà subito la sua ex squadra. Spunta tutta la verità

L’allenatore toscano ha vissuto stagioni entusiasmanti alla guida del Napoli. Ha sfiorato lo Scudetto con la squadra azzurra, ma i tifosi lo ricordano ancora con tanto affetto. Dopo l’avventura con la Lazio, Sarri è pronto a sedersi nuovamente sulla panchina di una big d’Italia. Spunta il retroscena a sorpresa per tornare subito in pista in Serie A.

Ha avuto un grande successo anche in Premier League alla guida del Chelsea con il suo tipico gioco ‘Sarriball’. Le sue triangolazioni ad alta intensità hanno subito avvicinato milioni di appassionati, ma il suo carattere burbero gli ha creato spesso diversi problemi. Negli ultimi mesi è arrivato alla rottura con la Lazio, ma non ha ancora accettato un progetto convincente: poteva tornare ad allenare all’estero, ma continua ad aspettare una destinazione suggestiva in Serie A.

Ex Napoli, Sarri torna in panchina: l’intreccio decisivo

Saranno giorni decisivi durante la sosta Nazionale. L’ex allenatore del Napoli non vede l’ora di tornare ad essere protagonista in Serie A con un progetto avvincente: spunta il retroscena pochi minuti fa.

Saranno giorni intensi per arrivare subito alla firma di Maurizio Sarri. L’allenatore toscano si è preso una pausa di riflessione dopo l’esperienza con la Lazio che non è finita nel migliore dei modi. Ora potrebbe tornare subito in panchina: una big della Serie A l’ha subito bloccato.

Come svelato su X dal direttore di Radio Radio, Ilario di Giovambattista, il Milan ha bloccato Maurizio Sarri: “Il derby ha salvato la panchina di Fonseca ma la sconfitta di Firenze rimette tutto in discussione“. Una sconfitta pesante per i rossoneri che hanno sbagliato anche due calci di rigore con Theo Hernandez e Abraham. Fonseca è andato su tutte le furie visto che il rigorista designato era Pulisic.

Il Milan vuole subito arrivare alla rivoluzione annunciata: spunta il retroscena decisivo in ottica futura con l’arrivo immediato di Maurizio Sarri. I rossoneri continuano ad essere instabili senza tracciare la strada giusta per ambire nuovamente a grandi palcoscenici anche in campo europeo.

Fonseca ora rischia davvero tanto: ha salvato la panchina in occasione del derby vinto contro l’Inter, ma l’allenatore toscano non vede l’ora di ripartire subito. Saranno ore decisive per rivederlo in panchina.