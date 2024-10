Napoli, l’innovazione di Conte: il segreto della rivoluzione

De Laurentiis si è affidato completamente ad Antonio Conte, ma ha sorpreso tutti per un aspetto. Il segreto della sua rivoluzione, la verità

La rivoluzione in casa Napoli è appena iniziata con l’arrivo di Conte. In tre mesi ha saputo cogliere ogni singolo aspetto dello spogliatoio azzurro: sono arrivate tante vittorie collezionando soltanto una sconfitta al debutto contro l’Hellas Verona. Dal fronte calciomercato sono arrivati calciatori di fama mondiale, ma ecco il segreto del suo successo immediato alla guida del Napoli.

La squadra azzurra si è subito messa a completa disposizione di Conte. Inizialmente ha optato per la difesa a tre per poi modificare ancora il suo approccio tattico: una rivoluzione nella rivoluzione per ritrovare quell’entusiasmo in casa azzurra che era andato ormai perso. Tutti i calciatori del Napoli hanno ritrovato lo smalto dei tempi migliori: Anguissa e Lobotka sono ritornati ad essere quelli apprezzatissimi nell’era Spalletti. Spunta il segreto del successo immediato dell’allenatore leccese, ecco la verità a sorpresa.

Napoli, Conte ha lavorato su un aspetto: spunta la verità

Qualche giorno di pausa prima di tornare a lavorare durante la sosta Nazionale a Castel Volturno. L’allenatore del Napoli ha subito imposto le sue regole accettate da tutto lo spogliatoio azzurro per tornare immediatamente al successo.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Conte ha lavorato su ogni singolo aspetto sorprendendo tutti per la sua elasticità a livello tattico. Il segreto del suo successo è stato quello di unire le sue idee tradizionaliste con la modernità dei tempi nostri. Un Conte 2.0 in grado di attingere dalla sua storia per cercare di pensare alla fase difensiva, ma ha saputo unire anche i principi del 424 per poi difendere con una linea a cinque.

Il vecchio con il nuovo per sorprendere tutti gli appassionati di calcio. Lo stesso ex difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, ai microfoni di Sky Sport ha esaltato la modernità di Antonio Conte. Non è più integralista come un tempo, ma ha saputo cogliere aspetti importanti per arrivare al successo alla guida della squadra azzurra.

Conte è voglioso di arrivare fino in fondo per riuscire a sfruttare l’energia positiva intorno al Napoli. I tifosi sono tornati in massa sugli spalti del Maradona: ora servirà la ciliegina sulla torta a gennaio, ma l’obiettivo resta la qualificazione alla prossima Champions.