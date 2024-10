Napoli, problema per Inzaghi: succederà contro il Napoli

Il Napoli continua a guardati tutti dall’alto: Conte ha già un piano in mente, Inzaghi non ci sta. Spunta l’amara verità

Settimane intense per il Napoli che continua a blindare il primo posto in classifica. L’Inter continua a non perdere il passo degli azzurri, ma tra poche settimane arriverà lo scontro diretto tanto ambito. Inzaghi è già preoccupato per un aspetto fondamentale: ecco quello che succederà con Antonio Conte, l’intreccio a sorpresa.

Un mese di lavoro per arrivare allo scontro diretto già preparati mentalmente e non solo. Conte si gode alcuni giorni di relax in vista della sosta Nazionale, poi si riprenderà subito col lavoro a Castel Volturno. L’allenatore del Napoli aspetterà Romelu Lukaku per incrementare i carichi di lavoro in ottica futura: spunta l’intreccio decisivo con la sua ex squadra.

Simone Inzaghi è già preoccupato: dopo la pausa Nazionale gli azzurri scenderanno in campo contro Empoli e Lecce per poi presentarsi alla grande contro Milan, Atalanta ed Inter. Tutto si deciderà già prima di dicembre per capire fino in fondo le ambizioni della squadra azzurra: Inzaghi è già in tensione per un aspetto.

Napoli, l’intreccio con l’Inter: Inzaghi non dorme sogni tranquilli

La squadra azzurra è tornata ad essere competitiva dopo il decimo posto della passata stagione. Soltanto tre mesi per Antonio Conte: lo spogliatoio del Napoli ha già cambiato pelle sognando velocemente anche le zone alte della classifica di Serie A.

Un mese di lavoro senza sosta a Castel Volturno per presentarsi al meglio allo scontro diretto contro l’Inter. Spunta la preoccupazione totale da parte di Simone Inzaghi: Conte ha già un’altra soluzione decisiva, ecco quello che succederà.

Come svelato dall’editorialista de La Repubblica, Paolo Condò, l’Inter affronterà il Napoli dopo quattro giorni dalla sfida in Champions League con l’Arsenal. Spunta il retroscena amaro per i nerazzurri che vorrebbero restare in pista fino alla fine in ottica Scudetto.

Conte ha in mente già un piano per partire in solitaria, ma Lukaku e compagni dovranno stare molto attenti. Basta un leggero passo falso per gettare via tutto quello di buono che è stato costruito in questi primi mesi con l’allenatore leccese. Una voglia immensa per ritrovare la giusta serenità per ambire a grandi palcoscenici: Conte è tornato prepotentemente in Serie A per cambiare subito pelle alla squadra azzurra. E ci sta già riuscendo alla grande, Inter-Napoli è già iniziata.