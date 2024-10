Napoli, nuovo ruolo per Neres: Conte ha deciso

Il Napoli continua a sorprendere tutti. La capolista della Serie A dovrà trovare anche nuove soluzioni: spunta la variabile tattica su Neres

Il talentuoso giocatore brasiliano continua a segnare gol importanti. Finora non ha mai fatto il debutto da titolare in Serie A, ma Conte sta pensando ad un nuovo ruolo per lui. Una scelta tattica utile per vederlo in campo dal primo minuto: appena entra, regala assist e gol in maglia azzurra. Scopriamo la decisione di Conte in vista dei prossimi impegni del Napoli.

Sono state settimane intense per Antonio Conte. Il Napoli ha collezionato tante vittorie in campionato e in Coppa Italia contro il Palermo. L’allenatore azzurro ha saputo lavorare soprattutto sulla mentalità ritrovata da parte di Di Lorenzo e compagni: nessun problema di natura comportamentale anche all’interno dello spogliatoio. Il sergente Conte ha fatto ritrovare stabilità in campo e fuori ad ogni singolo calciatore: spunta la variabile tattica per vedere Neres in campo dal primo minuto.

Napoli, la decisione di Conte su Neres: spunta il retroscena

Un titolarissimo potrebbe così andare in panchina per vedere il brasiliano in campo dal primo minuto. Ecco tutta la verità: spunta l’ultim’ora de Il Corriere dello Sport sulla nuova rivoluzione dell’allenatore del Napoli.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Neres sta sfruttando ogni occasione concessa da Conte per diventare in tempi brevi il prossimo titolare azzurro. Lo stesso giornalista napoletano, Paolo Del Genio, ha affermato di non voler fare polemica ma di voler arrivare così alla decisione di Neres.

Ora è spuntata anche la variabile tattica per vederlo in campo dal primo minuto: un nuovo ruolo giocando anche a sinistra come ha fatto ai tempi dell’Ajax e del Benfica. Una scelta decisiva per far rifiatare anche Kvara che non è più pimpante come un tempo. Ora la sosta Nazionale è arrivata nel momento opportuno: Conte penserà a nuove decisioni per continuare a vedere in alto il Napoli.

Saranno ore decisive per trovare così la nuova quadratura inserendo anche Neres titolare. Un momento utile per continuare a fare esperimenti senza problemi. Conte ha in mano tutto lo spogliatoio azzurro: De Laurentiis gli ha consegnato tutto il progetto tecnico senza interferire con le sue scelte. I risultati si stanno già vedendo per consolidare le prime posizioni in classifica. E i tifosi iniziano a sognare…