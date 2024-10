Napoli, allarme Kvara: la decisione di ADL

Kvara non è apparso pimpante come un tempo. Ora spunta il nuovo rebus: i tifosi sono già in allarme, spunta la decisione di ADL

Il Napoli continua a consolidare il primato in classifica. A sorpresa gli azzurri hanno chiuso al primo posto, ma ora ci sarà qualche giorno di riposo in vista della sosta Nazionale. A fine ottobre arriveranno le prime sfide decisive con scontri diretti avvincenti contro Milan e Inter. Nuovo rebus per Kvara: spunta l’allarme a sorpresa con l’immediata decisione del presidente De Laurentiis.

La squadra azzurra continua a volare in Serie A grazie all’arrivo di Antonio Conte. Altra vittoria importante collezionata contro un Como che ha espresso un gran gioco grazie ai dettami tattici di Cesc Fabregas. Nella ripresa è salito in cattedra il professor Lobotka, esaltato anche dallo stesso allenatore spagnolo. Ora c’è da risolvere la grana Kvara: spunta il rebus, la decisione del presidente De Laurentiis.

Napoli, le prime facce storte dal Maradona: la situazione

Lo stesso Conte ha dovuto toccare le corde giuste per rifondare il gruppo azzurro dalle macerie della passata stagione. Ecco il nuovo allarme in casa azzurra per Kvara: tutti i dettagli dell’affare.

Un momento decisivo per arrivare così alla chiusura dell’affare per il rinnovo di Kvaratskhelia. Il suo agente Jugeli e il papà Badri non hanno ancora accettato la proposta formulata di De Laurentiis a fine giugno di ben 5,5 milioni fino al 2028. La discussione è ripartita e nemmeno a settembre Kvara ha accettato l’offerta.

L’unico modo di ADL di arrivare alla conclusione dell’accordo è quello di accettare le richieste del talento georgiano, che vorrebbe altri due anni di contratto ad 8 milioni di euro a stagione. Il presidente De Laurentiis dovrà prendere una decisione evitando così il tira e molla. Per Antonio Conte, sempre presente anche in situazione di calciomercato, non vuole aprire nuovi casi, ma già dalle tribune contro il Como sono arrivate le prime facce storte come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino.

Un nuovo modo per trovare l’accordo decisivo. Il Napoli continua ad essere in campo e fuori per nuovi affare dal punto di vista di rinnovi eccellenti. Kvara non riesce a brillare come un tempo, ma per Conte non esistono problemi allarmanti. La grana va risolta in tempi brevi per evitare nuovi casi Osimhen, che ha rotto tutti i rapporti una volta firmato il rinnovo con il club partenopea.