Mercato Napoli, primo colpo per gennaio: arriva un altro indizio

Mercato Napoli, arriva un colpo di scena in vista della sessione di gennaio che c’è all’orizzonte e che promette davvero spettacolo. In tal senso, per il primo affare invernale arriva un altro indizio che non può non accendere i sogni dei tifosi partenopei. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo.

Gli azzurri stanno facendo delle cose straordinarie, dimostrando una tenuta mentale che l’anno scorso era impossibile anche da immaginare ed anche dal punto di vista tattico. Conte, per entrambi questi aspetti, è stato ovviamente decisivo, dal momento che sta plasmando i calciatori a sua immagine e somiglianza come si suol dire in questi casi.

A gennaio, però, probabilmente il tecnico tornerà a bussare alla porta dello staff di mercato dei partenopei per chiedere ulteriori rinforzi. Nel momento in cui, infatti, ci saranno i presupposti per puntare con decisione allo Scudetto, allora sarebbe davvero un peccato non fare un ultimo sforzo per puntellare la rosa.

Mercato Napoli, svolta per il primo colpo a gennaio

Sono tanti i profili che il club sta valutando, dal momento che sono diverse le esigenze che ci sono. Su tutti, però, ormai da diverso tempo si parla dell’esigenza da parte del Napoli di intervenire per regalare ad Antonio Conte un calciatore in grado di agire sulla fascia di destra.

Stando a quanto raccontato da Tuttomercatoweb, infatti, il Napoli si sta muovendo sempre sulle tracce di Dina Ebimbe, talento in forza all’Eintracht Francoforte per il quale i partenopei ci hanno già provato con decisione in estate. Proprio da questo punto di vista arriva un indizio ed una svolta in questo affare che sarebbe davvero molto importante.

Napoli, indizio per il primo affare invernale: le ultime

Classe 2000, si tratta di un calciatore che sta destando l’interesse di tante realtà del calcio internazionale ma il Napoli da tempo si sta muovendo sulle sue tracce. Allo stato attuale delle cose, infatti, ci sono da registrare degli aggiornamenti non di poco conto.

Anche oggi, infatti, Ebimbe è rimasto fuori dall’undici di partenza dell’Eintracht Francoforte nella sfida contro il Bayern Monaco. Il giocatore gradualmente sta avendo meno spazio e potrebbe essere un chiaro indizio del fatto che la sua società sia consapevole del fatto che andrà via. Ed il Napoli ne potrebbe approfittare.