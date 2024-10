Napoli, Conte cambia ancora: il dettaglio che nessuno ha notato

Rispetto allo scacchiere tattico predisposto inizialmente, Antonio Conte ha cambiato la pelle al suo Napoli e si stanno vedendo i frutti. In tal senso, anche se in molti non se ne sono accorti, contro il Como è arrivato un altro cambiamento non di poco conto da parte proprio del tecnico.

Gli azzurri si sono messi in testa alla classifica e non hanno nessuna intenzione di mollare la presa su quel piazzamento. L’entusiasmo, nella piazza, dopo la delusione cocente patita per tutta la passata stagione. Che è stata davvero pesante da affrontare prima e da gestire poi.

In tal senso, rispetto a come è partito, Antonio Conte ha dimostrato una grande capacità di adattarsi alla rosa a sua disposizione. E’ partito, infatti, da un 3-4-2-1 più adatto alle sue esigenze di allenatore per poi virare, con l’arrivo di Scott McTominay, ad un 4-2-3-1 molto più congeniale alle caratteristiche di questa rosa. Ma con il Como abbiamo assistito ad altri cambiamenti.

Il tecnico leccese cambia ancora: le ultime

La virtù più grande di un allenatore è da sempre quella di adattarsi alle caratteristiche dei calciatori a sua disposizione. Non deve chiedere che una squadra intera si debba adeguare a quello che è il suo credo di ordine tattico. In tal senso, il tecnico leccese del Napoli ha dimostrato tutta la sua capacità di lettura.

Come sottolineato dall’ex allenatore Gianni Improta, infatti, contro il Como è stato necessario un accorgimento tattico da parte di Antonio Conte tra il primo ed il secondo tempo di gioco. Ha, infatti, chiesto alla difesa di alzarsi, alzando di conseguenza anche il baricentro della squadra. In questo modo il pressing è stato maggiore e più efficace e si sono visti i risultati.

Napoli, nuovo cambiamento da parte di Antonio Conte

Si tratta di un ennesimo cambiamento di ordine tattico da parte di Antonio Conte, che sta mettendo in mostra quella che è stata la sua capacità di aggiornarsi e di studiare sfruttando lo stop forzato dopo l’addio al Tottenham.

Il Napoli si sta godendo un allenatore che in pochissimo tempo è riuscito a prendere una squadra a pezzi e con quei detriti ha costruito una sorta di corazzata. E la speranza è quella di tornare a lottare per grandi, grandissimi obiettivi nel minor tempo possibile.