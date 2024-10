Napoli e Inter, tensioni arbitrali: un altro episodio fa discutere

Scoppiano, come spesso accade purtroppo, delle nuove polemiche arbitrali che stavolta vedono coinvolte due big del nostro calcio come il Napoli e l’Inter. Un altro episodio a dir poco singolare riapre questa situazione di tensione, ed il confronto appare essere inevitabile. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Questa giornata che sta portando alla seconda sosta per le Nazionali di questa Serie A 2024/2025 è stata attraversata da tanti veleni e da tensioni, come spesso accade, attorno a quella che è la classe arbitrale. Molto spesso, infatti, finiscono per essere una sorta di parafulmine rispetto ad un rendimento deludente della squadra in questione presa in esame.

Sono state diverse, infatti, le valutazioni che sono finite nel mirino della critica dal momento che non allineati non solo al regolamento, ma anche a quella che è la sua classica applicazione nella continuità. In tal senso, attorno al mondo Napoli scoppia una nuova polemica che riguarda da vicino una diretta concorrente per lo Scudetto, vale a dire l’Inter.

Nuove polemiche arbitrali con l’Inter: ecco che cosa è successo

Si ha la netta sensazione che il Napoli quest’anno possa fare davvero bene, ma da questo punto di vista si ha la consapevolezza che ogni minimo errore può costare caro. Della squadra, ma anche della classe arbitrale. Proprio per questo motivo viene riservata la massima attenzione a questi aspetti.

In tal senso, sui social è scoppiata la polemica arbitrale che parte dal confronto tra il fallo non concesso ad Anguissa durante la partita contro il Como per un evidente pestone e quanto avvenuto nella sfida tra Inter e Torino. In quest’ultima partita, infatti, il VAR è intervenuto per un intervento simile a quello subito di Anguissa, con l’arbitro che ha mostrato il rosso a Maripan.

Napoli, il paragone è impietoso: due pesi e due misure

Nel caso del centrocampista del Napoli, infatti, il direttore di gara non è intervenuto e non lo ha fatto neanche in un secondo momento. Quella che fa male è la disparità di trattamento tra quanto accaduto agli azzurri e quello che invece è stato valutato per i nerazzurri.

Se sarà lotta vera tra azzurri ed Inter, saranno decisivi i dettagli e quindi servirà la massima attenzione da parte di tutte le parti in causa.