Osimhen alla Juventus, svolta: sta per firmare

Con il futuro di Victor Osimhen ancora tutto da scrivere, arriva un colpo di scena non di poco conto. Con le voci che si fanno sempre più insistenti in relazione ad un suo possibile trasferimento alla Juventus, ecco una autentica svolta. L’attaccante, infatti, sta per firmare. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

In relazione al futuro del bomber nigeriano ormai ex Napoli c’è tanta incertezza. Pur essendo il suo contratto ancora in essere con il club partenopeo, quello che sembra essere sicuro è che non indosserà mai più la maglia azzurra nel suo percorso. Troppo profonda, infatti, la spaccatura con la società per quanto accaduto questa estate.

Le responsabilità sono equamente divisi tra le parti, dal momento che neanche lui stesso può pensare di aver operato al meglio. In tal senso, di recente si sta parlando in maniera sempre più insistente del suo passaggio alla Juventus . Da questo punto di vista arriva la svolta, visto che il calciatore sembra essere molto vicino ad un accordo di massimo.

Il nigeriano alla Juventus? Colpo di scena in arrivo

Il nigeriano, come è normale che sia, è in cima alla lista dei bianconeri per il dopo Vlahovic, dal momento che il serbo continua ad essere al centro del dibattito per il suo rendimento molto altalenante. Da questo punto di vista, arriva un colpo di scena non di poco conto. Andiamo a vedere le ultime.

Stando a quanto raccontato da Todofichajes.com, infatti, la Juventus si sta preparando ad affondare il colpo per Ferran Torres, che è in uscita dal Barcellona e che piace molto sia a Thiago Motta che a Cristiano Giuntoli. Si tratta di un profilo che, per le sue doti, può fare grandi cose da riferimento offensivo.

Osimhen, intreccio di mercato col Barcellona: le ultime

Si tratta di una pista utile già per gennaio, dal momento che Milik sta facendo i conti con problemi non di poco conto. Nel momento in cui le cose non dovessero andar bene, Ferran Torres potrebbe seriamente essere la soluzione definitiva per l’attacco della Juventus.

Se così dovesse essere, ovviamente, visto che si tratterebbe comunque di un investimento importante, sfumerebbe la pista Osimhen, dal momento che sarebbe insostenibile un duplice colpo per le casse della Juve, già provate da una situazione delicata.