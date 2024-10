Napoli, Conte furbacchione: l’attacco in diretta tv

Conte non finisce mai di stupire, ma pochi minuti fa è arrivato l’attacco decisivo. L’annuncio decisivo su Sky Sport: ecco tutta la verità

Saranno mesi intensi in casa azzurra per arrivare a raggiungere nuovi traguardi suggestivi. Il Napoli è ripartito alla grande con Antonio Conte, che subito è finito nella bufera in diretta tv. Spunta tutta la verità a sorpresa per il futuro alla guida degli azzurri.

La squadra azzurra è vogliosa di raggiungere nuovi obiettivi suggestivi. Il Napoli vuole subito far dimenticare ai propri tifosi la delusione del decimo posto: spunta il retroscena a sorpresa. L’annuncio è arrivato direttamente ai microfoni di Sky Sport: spunta il motivo con Conte definito ‘furbacchione’. L’allenatore del Napoli non si è voluto esporre più di tanto: ecco tutta la verità anche in ottica futura.

Napoli, Conte nella bufera: spunta il motivo a sorpresa

Un momento decisivo per gestire al meglio l’euforia totale intorno all’ambiente partenopeo. Conte può vantare un’esperienza di grande spessore per riuscire a non esaltarsi più di tanto, soprattutto ad inizio campionato. Spunta il retroscena decisivo sulle sue dichiarazioni: la verità

Massimo Marianella ai microfoni di Sky Sport si è soffermato sulla situazione in casa Napoli. Gli azzurri volano in classifica consolidando la prima posizione, ma finora l’allenatore non si è voluto esporre più di tanto: “Conte fa il furbacchione, perché il Napoli è una squadra da Scudetto”.

Successivamente ha esaltato la squadra allestita da Aurelio De Laurentiis: “Per come è stata costruita, perché c’è lui e non ha gli impegni europei. Il Napoli insieme alla Juventus è mezzo gradino sotto l’Inter, che rimane favorita”.

Saranno mesi intensi in casa azzurra per raggiungere così un traguardo prestigioso, ma l’obiettivo resta la qualificazione alla prossima Champions League. Il Napoli continua a pensare in grande cercando così di consolidare una posizione prestigiosa in ottica Europa. Lo Scudetto resta ancora un miraggio: la stagione è iniziata da poche settimane, ma soltanto al termine del girone d’andata si potrebbero tirare le prime somme per la squadra azzurra.

Bisognerà aspettare così i prossimi risultati della squadra azzurra: le previsioni sembrano andare in una direzione favorevole, ma nel calcio i pronostici possono essere sovvertiti nel giro di qualche giorno. Conte lo sa bene: non vuole bruciarsi prima del tempo, ma il giornalista Marianella è stato deciso con le sue dichiarazioni.