Napoli: ADL contro la Camorra, gesto da brividi

Il presidente De Laurentiis ha compiuto un gesto importante: ecco quello che è successo, ha detto no ai clan. Spunta il retroscena

Finalmente i suoi gesti sono stati apprezzati dall’ambiente partenopeo. ADL ha avuto ancora una volta ragione dopo tutto quello che sta succedendo: ha combattato i clan, ecco il retroscena a sorpresa. La sua decisione ha lasciato tutti senza parole, la verità assoluta.

Il Maradona, prima comunemente chiamato San Paolo, ha attraversato momenti difficili con l’affluenza degli ultras collegati anche alla criminalità organizzata. Col passare degli anni il presidente De Laurentiis ha cercato di combattere tutto questo fenomeno a poco a poco: ecco l’annuncio decisivo, spunta il retroscena sulle pagine de Il Corriere della Sera. Alla fine ha avuto ragione ancora una volta.

Napoli, la decisione sui tifosi: l’annuncio di Saviano

Finalmente è arrivata la verità sulla decisione del presidente De Laurentiis: ecco tutti i dettagli svelati da Roberto Saviano che si è soffermato su un argomento davvero molto difficile da affrontare.

Un momento decisivo per esaltare ancora una volta le decisioni di Aurelio De Laurentiis. L’annuncio è arrivato dallo scrittore e giornalista napoletano, Roberto Saviano, che è tornato a scrivere della criminalità organizzata intrecciate al mondo delle Curve. Sulle pagine de Il Corriere della Sera si è soffermato anche su ADL e sul mondo Napoli: “In passato ha avuto organizzazioni di tifosi dirette estensioni dei clan“. Poi ha aggiunto: “De Laurentiis aveva solo due scelte: o farsi condizionare o contrastarli. Ha iniziato un progressivo allontanamento degli ultrà, non ha temuto il conflitto”.

Infine, Saviano ha evidenziato un gesto da urlo del presidente De Laurentiis: “Ha cercato di gestire i posti allo stadio sottraendoli agli ultrà. ADL ha provato a sottrarre spazi economici agli ultrà. Ha pagato un prezzo, i giocatori spesso sono stati bersagliati da furti”. Nel corso della sua presidenza il presidente azzurro è stato davvero molto coraggioso per riportare la legalità allo Stadio Maradona.

Negli ultimi mesi è arrivata anche una pace tra le parti: ha trovato così la tregua per vivere in santa pace la sua presidenza. Spesso era stato preso di mira venendo comunemente chiamato ‘Pappone’. Ancora una volta il presidente De Laurentiis ha avuto ragione per far tornare la legalità allo Stadio Maradona dopo tanti anni di battaglia.