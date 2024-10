Juve, Vlahovic nella bufera: l’annuncio di Motta

Dopo la doppietta in Champions League, Vlahovic ha messo a segno un’altra rete su rigore: ancora nella bufera, ecco il motivo

La Juventus non ha saputo conquistare i tre punti dopo la rete del vantaggio iniziale messa a segno da Dusan Vlahovic. L’annuncio di Thiago Motta è stato decisivo nel post-partita: ecco quello che è successo. Il Napoli può così dormire sogni tranquilli per qualche giorno: Conte non vuole cali di concentrazione per allungare sempre di più in campionato.

Il Cagliari ha acciuffato il pari grazie al rigore trasformato da Marin: è arrivata la risposta nel finale dopo la rete del vantaggio iniziale di Vlahovic, che però ha sbagliato un’occasione da gol nella ripresa. La Juventus ha perso due punti vitali in ottica Scudetto con il Napoli continua a sorridere in questo avvio di campionato. L’annuncio di Thiago Motta ai microfoni di Dazn è stato decisivo: l’attaccante serbo è ancora nella bufera.

Juventus, Vlahovic sbaglia a porta (quasi) vuota: la verità

I tifosi si sono infuriati per l’errore sotto misura da parte del serbo. Il Ct non l’ha convocato svelando che dovrà risolvere alcuni problemi personali durante la sosta Nazionale. Dopo la doppietta realizzata in Champions League, è arrivato un altro gol: pesa davvero tanto l’occasione sprecata per regalare nuovi tre punti ai bianconeri.

Un pareggio nel finale che ha il sapore della beffa per la Juventus. Thiago Motta ha annunciato: “Abbiamo fatto una gestione della partita che non dovevamo fare, dovevamo continuare ad attaccare invece abbiamo permesso al Cagliari di rientrare nel secondo tempo. Abbiamo fatto tutto noi oggi. L’errore di Vlahovic succede e succederà: è una situazione di gioco“.

Conte potrà così pensare al prossimo turno di campionato dopo la sosta Nazionale con più lucidità. La Juventus ha perso due punti importanti in ottica Scudetto: gli azzurri possono continuare a sorridere dopo il pari dei bianconeri contro il Cagliari. Sarà un nuovo duello a distanza tra Napoli e Juventus dopo la rivoluzione di Antonio Conte in estate.

Il Napoli continuerà a puntare in alto dopo la pesante sconfitta al debutto contro l’Hellas Verona. Conte ha saputo ricostruire dalle macerie un gruppo competitivo per ambire alle zone alte della classifica di Serie A. Vlahovic ha sprecato un’occasione d’oro, ma Thiago Motta continua a predicare calma in vista delle prossime settimane.