Juve, rigore “comico”: il messaggio di Alvino

Carlo Alvino non è riuscito a trattenersi. Il celebre giornalista napoletano subito ha attaccato la Juve per il rigore concesso: il messaggio

La Juventus ha pareggiato contro il Cagliari il rigore trasformato da Dusan Vlahovic è stato criticato. L’attaccante serbo ha trasformato il calcio di rigore dopo il fallo di mano di Luperto: subito si è infuriato sui social il celebre giornalista napoletano Carlo Alvino. Ecco quello che è successo su X: spunta il retroscena.

Un momento decisivo per allungare sempre di più in classifica, ma il Napoli dovrà fare molto attenzione ad Inter e Juventus che non perdono colpi nelle retrovie. Antonio Conte ha saputo lavorare sulla mente dei propri calciatori per consolidare la prima posizione in classifica.

Gli azzurri si sono responsabilizzati sempre di più per vincere di domenica in domenica: spunta il messaggio furioso di Carlo Alvino dopo il rigore concesso alla Juventus durante la sfida casalinga contro il Cagliari. Ecco il punto di vista del giornalista molto vicino alle dinamiche di casa azzurra: la furia incredibile dopo il rigore concesso dall’arbitro Marinelli.

Juve, la rabbia di Alvino: il messaggio social del giornalista napoletano

Saranno mesi avvincenti in Serie A con una nuova lotta serrata tra Napoli e Juventus. Conte è stato sempre un professionista esemplare e non si lascerà influenzare dalla sua ex squadra. Spunta il messaggio furioso di Carlo Alvino durante Juventus-Cagliari: ecco la verità.

Carlo Alvino si è infuriato subito su X con un messaggio significativo: “JuventusCagliari … oggi le comiche in diretta da Torino … dopo questo rigore concesso oggi ai “non colorati” viene difficile seguire ancora questo calcio “malato”… che vergogna!!!”. Il celebre giornalista napoletano ha criticato la concessione del calcio di rigore alla Juventus dopo quello non dato su fallo su Kvara.

Non finiscono le polemiche a distanza con la Juventus. Da sempre Alvino ha criticato il comportamento degli arbitri con la Juventus in campo. Alvino è andato su tutte le furie dopo il rigore concesso ai bianconeri: subito ha postato un nuovo messaggio su X.

La Juventus continua a vincere anche in Serie A dopo il grande successo contro il Lipsia in Champions League. Thiago Motta ha perso in settimana anche il difensore brasiliano Bremer, ma non si è scoraggiato minimamente. Il fallo di mano di Luperto è stato giudicato irregolare per il direttore di gara Marinelli.