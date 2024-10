Napoli: Conte accontentato, deciso il primo rinforzo

Il Napoli lavora per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Manna pronto a chiudere il primo colpo per gennaio: ecco di chi si tratta

Il Napoli vuole essere protagonista anche durante il calciomercato invernale. Manna durante l’estate ha dimostrato di poter chiudere diverse operazioni ed ora proverà a fare lo stesso anche a gennaio. Le priorità sono ben chiare, ma naturalmente il direttore sportivo resta molto attento alle occasioni e non è da escludere che nel si possano portare alla corte di Conte altri giocatori oltre a quelli prefissati.

Secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, il Napoli sembra essere pronto ad accelerare un nuovo colpo di calciomercato dalla Serie A per rinforzare la rosa. Si tratta semplicemente di una idea per capire meglio se il profilo rispecchia la richiesta del tecnico.. Operazione non semplice da chiudere per diversi motivi, ma non è da escludere un tentativo per verificare la fattibilità del colpo.

Calciomercato Napoli: deciso il primo colpo, arriva dalla Serie A

Portare alla corte di Conte giocatori che conoscono molto bene il campionato di Serie A Serie A. Sembra essere questo uno degli obiettivi di Manna durante il calciomercato invernale. Difficile in questo momento avere certezze sui colpi mettere a segno, ma c’è un giocatore che sembra interessare molto ai partenopei e non è da escludere la possibilità di un tentativo a gennaio.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Napoli continua ad avere nel mirino Tchatchoua del Verona. In estate gli scaligeri hanno rifiutato una proposta di 10 milioni di euro presentata dall’Everton. La richiesta di calciomercato dovrebbe essere intorno ai 15, cifra che i partenopei vorrebbero non spendere perché non è l’unico colpo da chiudere. Resta da capire se i veneti abbasseranno le loro pretese oppure cambieranno formula oppure alla fine si opterà su obiettivi diversi come per esempio Ebimbe.

Per il momento il Napoli ha intenzione di valutare la fattibilità con la prima proposta. Poi resterà da capire se i discorsi potranno essere approfonditi oppure le richieste del Verona non consentiranno di arrivare alla fumata bianca. Non ci resta che aspettare i prossimi mesi per avere un quadro più chiaro. Una cosa è certa: i partenopei sono alla ricerca di un esterno destro e Tchatchoua resta nel mirino.