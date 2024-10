“È ridicolo”, Conte nel mirino, duro attacco

Duro attacco nei confronti di Antonio Conte. Il tecnico del Napoli è stato definito ridicolo e con comportamenti da non professionista

Antonio Conte è stato sempre un tecnico non molto amato in Italia. I suoi comportamenti sono finiti molto spesso al centro di critiche e anche per questo molte volte ha preferito andare all’estero. Poi la decisione di accettare la proposta del Napoli per dimostrare di poter ritornare a vincere in un campionato sicuramente non facile come quello nostro.

Un ritorno che lo porta ancora una volta nel mirino della critica. In queste ultime ore un nuovo duro attacco nei confronti di Antonio Conte. Il tecnico leccese è stato definito ridicolo e non professionale. Due definizioni destinate comunque ad aprire un vero e proprio dibattito sui social. Da parte dell’allenatore molto probabilmente non ci sarà nessuna replica, ma solamente la voglia di rispondere sul campo per dimostrare ancora una volta di essere il migliore.

Conte e l’attacco su Il Giornale

Antonio Conte è così e non ha intenzione di cambiare. Con il tecnico leccese è stato sempre una sorta di prendere o lasciare. Chi affida la panchina al leccese ha la consapevolezza del suo carattere e della necessità di dover fare i conti anche con polemiche e discussioni. Lo sa bene anche De Laurentiis, pronto comunque a difendere a spada tratta il suo tecnico considerato anche quanto il Napoli sta facendo vedere in questa parte iniziale di campionato.

Intanto, però, Antonio Conte finisce nel mirino di Tony Damascelli, che su Il Giornale definisce ridicolo e non professionale il modo di esultare del tecnico salentino. Un commento forse duro conoscendo comunque il fatto che Conte ci ha abituato a reazioni molto importanti e anche appariscenti ai gol. Come sente lui la partita non lo fa quasi nessuno e questo lo rende ancora più unico.

Naturalmente la critica non cambierà assolutamente nulla in Conte. Lui continuerà in questo modo nella speranza di poter dimostrare di essere ancora il più forte. Poi questo lo porta ad essere criticato, ma il tecnico leccese è abituato e non si farà condizionare da cosa si dice o si pensa su di lui fuori dal rettangolo di gioco.