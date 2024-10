Bonucci stronca Conte: “Fu un trauma con lui”

L’ex Juventus Leonardo Bonucci è tornato a parlare dell’allenatore del Napoli Antonio Conte: un vero e proprio trauma che ricorda tuttora

Conte continua a sorprendere tutti alla guida del Napoli. Il primato in classifica è davvero una sorpresa per i tifosi azzurri, ma Bonucci ha voluto ricordare il suo approccio con lo stesso allenatore del Napoli. L’ex difensore della Juventus ha svelato tutto stroncando l’attuale tecnico azzurro.

Per tante stagioni Bonucci e Conte sono stati uno al fianco dell’altro. Prima alla Juventus, poi in Nazionale: con l’allenatore del Napoli ha avuto anche ricordi traumatici. Poche ore fa è arrivato il suo annuncio rievocando un vecchio ricordo che hanno condiviso tanti anni fa. Proprio Conte l’ha saputo valorizzare ai tempi della Juventus impostando la difesa a tre con Barzagli e Chiellini: una delle fortune dell’ex difensore bianconero è stata proprio l’idea tattica idea da Conte. Svelato il motivo: un vero e proprio trauma in quei giorni.

Il ricordo di Bonucci su Conte: c’entra anche la moglie

Un vecchio episodio del passato che è sempre attuale: l’ex Juve ha ricordato un racconto che coinvolge in prima persona anche la moglie. Scopriamo l’episodio che nessuno conosceva: l’annuncio a Sky Sport.

Un ricordo traumatico di Leonardo Bonucci durante la sua presenza a ‘Sky Calcio Club’. Per tanti anni è stato allenato dall’attuale tecnico del Napoli Antonio Conte. L’ex difensore della Juventus e della Nazionale italiana ha voluto ricordare un episodio in particolare: “Il mio approccio con lui fu davvero un trauma visto che tornavo dal viaggio di nozze”. Poi ha aggiunto: “Non mi trovavo in condizioni ottimali ed al primo allenamento mi fermai. I crampi per un allenamento, non credo sia una cosa che capiti spesso”. Subito poi sono scoppiati a ridere in studio.