Napoli, colpo a zero dal Marocco: anticipata la Roma

Il Napoli guarda con attenzione al futuro. Nel mirino dei partenopei ci sarebbe un difensore in scadenza a giugno. Pronta la concorrenza alla Roma

È un Napoli che si divide tra campo e calciomercato. Mentre la squadra continua ad ottenere risultati positivi, il lavoro di Manna per rinforzare la squadra a disposizione di Conte non si ferma. La priorità in questo momento è rappresentata dal colmare le lacune presenti in rosa a gennaio, ma il direttore sportivo dei partenopei ha già proiettato lo sguardo alla prossima estate.

Secondo quanto riferito da Ekrem Konur, il Napoli avrebbe messo nel mirino un giocatore marocchino. Il contratto in scadenza a giugno sta portando i partenopei a riflettere attentamente se iniziare da subito i contatti con l’entourage e valutare la fattibilità dell’operazione. Le prestazioni messe in campo fino a questo momento sono importanti e diverse squadre, tra cui la Roma, hanno messo gli occhi su di lui. Per anticipare la concorrenza molto probabilmente bisognerà muoversi in anticipo.

Calciomercato Napoli: idea a zero, Roma anticipata

Al momento siamo solamente nella fase delle ipotesi e dei ragionamenti. In difesa il Napoli la prossima estate dovrà acquistare almeno un difensore. Da tempo si pensa a due alternative valide a Rrahmani e Buongiorno. La prima è attesa a gennaio, la seconda potrebbe arrivare a giugno soprattutto se non dovesse esserci la conferma di Rafa Marin. E Manna in questo momento starebbe vagliando diversi profili.

Tra i nomi presenti nella lista del direttore sportivo del Napoli ci sarebbe Abdel Abqar, difensore marocchino dell’Alaves. Parliamo di un centrale classe 1999 in scadenza con il club spagnolo al termine della stagione. Al momento le trattative per il rinnovo non sono iniziate e tutto fa pensare ad una separazione a zero a giugno. I partenopei lo valutano e nei prossimi mesi decideranno se affondare il colpo oppure puntare su un altro obiettivo.

Sicuramente la concorrenza presente non permette tentennamenti. Se si vuole strappare il giocatore alle rivali in questa corsa, bisognerà muoversi in anticipo. E Manna è pronto a fare tutte le riflessioni del caso per capire se Abqar è il rinforzo giusto per la difesa di Antonio Conte. Prossimi mesi decisivi e possibile sfida tutta italiana visto che sul centrale marocchino c’è anche il forte interesse della Roma.